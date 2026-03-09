Il sito ufficiale di Trails in the Sky 2nd Chapter spiega tutti i personaggi

Nihon Falcom ha aperto il sito ufficiale di Trails in the Sky 2nd Chapter, presentando i personaggi principali che daranno vita alla nuova avventura ambientata nel Regno di Liberl. La protagonista resta Estelle Bright, una giovane Bracer che, dopo gli eventi del primo capitolo, intraprende un nuovo viaggio per ritrovare il fratello adottivo Joshua Astray, scomparso improvvisamente durante il Festival del compleanno della regina.
I personaggi
Vediamo chi sono questi personaggi. Abbiamo Joshua, un combattente agile che combatte con due lame e ha un passato misterioso. Aveva rivelato la propria identità prima di sparire. Nel viaggio Estelle riceve l'aiuto anche di altri Bracer e alleati, tra cui Scherazard Harvey, la veterana nota come "Silver Flash", che la affianca per indagare sui movimenti di una misteriosa organizzazione che opera dietro le quinte.
Tra i compagni figurano anche l'eccentrico musicista Olivier Lenheim, il potente guerriero Agate Crosner, la raffinata studentessa Kloe Rinz, la giovane ingegnera Tita Russell e il veterano delle arti marziali Zin Vathek.
Per l'occasione, l'editore giapponese ha pubblicato anche un nuovo trailer, che fa una carrellata dei personaggi e delle loro abilità speciali, mostrandoli direttamente nel gioco.
Per il resto, vi ricordiamo che Trails in the Sky 2nd Chapter uscirà nell'autunno 2026 per PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam.
Proprio oggi, Nihon Falcom ha annunciato un nuovo progetto legato alla serie Dragon Slayer, da cui deriva anche la serie Trails.