Il sito ufficiale di Trails in the Sky 2nd Chapter spiega tutti i personaggi

I personaggi

Vediamo chi sono questi personaggi. Abbiamo Joshua, un combattente agile che combatte con due lame e ha un passato misterioso. Aveva rivelato la propria identità prima di sparire. Nel viaggio Estelle riceve l'aiuto anche di altri Bracer e alleati, tra cui Scherazard Harvey, la veterana nota come "Silver Flash", che la affianca per indagare sui movimenti di una misteriosa organizzazione che opera dietro le quinte.

Tra i compagni figurano anche l'eccentrico musicista Olivier Lenheim, il potente guerriero Agate Crosner, la raffinata studentessa Kloe Rinz, la giovane ingegnera Tita Russell e il veterano delle arti marziali Zin Vathek.

Per l'occasione, l'editore giapponese ha pubblicato anche un nuovo trailer, che fa una carrellata dei personaggi e delle loro abilità speciali, mostrandoli direttamente nel gioco.

Per il resto, vi ricordiamo che Trails in the Sky 2nd Chapter uscirà nell'autunno 2026 per PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam.

Proprio oggi, Nihon Falcom ha annunciato un nuovo progetto legato alla serie Dragon Slayer, da cui deriva anche la serie Trails.