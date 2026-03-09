La modalità Black Ops Royale di Call of Duty: Warzone ha una data d'uscita

Come vi abbiamo riportato, l'aggiornamento "Season 2 Reloaded" di Call of Duty: Warzone introdurrà una nuova modalità chiamata Black Ops Royale, ispirata alla modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4. Si tratta di una variante che propone un'esperienza più classica rispetto a quella offerta normalmente da Warzone ed è stato annunciato che sarà disponibile dal 12 marzo 2026 a livello globale.
Dettagli e orari di sblocco
Le partite si svolgeranno sulla mappa Avalon, già vista nella modalità Endgame di Call of Duty: Black Ops 7, con 100 giocatori che si sfideranno per la vittoria. A differenza di Warzone, non saranno presenti loadout personalizzati né il Gulag, quindi i giocatori dovranno trovare armi ed equipaggiamento direttamente durante la partita.
Come detto, la nuova modalità sarà disponibile a partire dal 12 marzo a livello globale. Da noi, però, sarà sbloccata effettivamente alle 6:00 del mattino del 13 marzo. Vale quindi la pena di vedere gli orari di sblocco regione per regione comunicati dall'editore.
|Regione / Fuso orario
|Data e ora di uscita
|Pacific Time (PT)
|21:00 - 12 marzo
|Central Time (CT)
|23:00 - 12 marzo
|Eastern Time (ET)
|00:00 - 13 marzo
|Brasilia Time (BRT)
|02:00 - 13 marzo
|Greenwich Mean Time (GMT)
|05:00 - 13 marzo
|China Standard Time (CST)
|13:00 - 13 marzo
|Korean Standard Time (KST)
|14:00 - 13 marzo
|Japan Standard Time (JST)
|14:00 - 13 marzo
|Australian Eastern Time (AET)
|16:00 - 13 marzo
|New Zealand Daylight Time (NZDT)
|18:00 - 13 marzo
Per il resto, vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è uno sparatutto free-to-play con microtransazioni in prima persona, disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PlayStation 5.