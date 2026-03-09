La modalità Black Ops Royale di Call of Duty: Warzone ha una data d'uscita

Come vi abbiamo riportato, l'aggiornamento "Season 2 Reloaded" di Call of Duty: Warzone introdurrà una nuova modalità chiamata Black Ops Royale, ispirata alla modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4. Si tratta di una variante che propone un'esperienza più classica rispetto a quella offerta normalmente da Warzone ed è stato annunciato che sarà disponibile dal 12 marzo 2026 a livello globale.