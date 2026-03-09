0

La modalità Black Ops Royale di Call of Duty: Warzone ha una data d'uscita

Presto sarà lanciata la modalità Black Ops Royale in Call of Duty: Warzone, che aggiungerà un contenuto importante al gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/03/2026
Un operatore di Call of Duty: Warzone
Come vi abbiamo riportato, l'aggiornamento "Season 2 Reloaded" di Call of Duty: Warzone introdurrà una nuova modalità chiamata Black Ops Royale, ispirata alla modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4. Si tratta di una variante che propone un'esperienza più classica rispetto a quella offerta normalmente da Warzone ed è stato annunciato che sarà disponibile dal 12 marzo 2026 a livello globale.

Dettagli e orari di sblocco

Le partite si svolgeranno sulla mappa Avalon, già vista nella modalità Endgame di Call of Duty: Black Ops 7, con 100 giocatori che si sfideranno per la vittoria. A differenza di Warzone, non saranno presenti loadout personalizzati né il Gulag, quindi i giocatori dovranno trovare armi ed equipaggiamento direttamente durante la partita.

Alcuni operatori di Warzone pronti all'azione
Alcuni operatori di Warzone pronti all'azione

Come detto, la nuova modalità sarà disponibile a partire dal 12 marzo a livello globale. Da noi, però, sarà sbloccata effettivamente alle 6:00 del mattino del 13 marzo. Vale quindi la pena di vedere gli orari di sblocco regione per regione comunicati dall'editore.

Regione / Fuso orario Data e ora di uscita
Pacific Time (PT) 21:00 - 12 marzo
Central Time (CT) 23:00 - 12 marzo
Eastern Time (ET) 00:00 - 13 marzo
Brasilia Time (BRT) 02:00 - 13 marzo
Greenwich Mean Time (GMT) 05:00 - 13 marzo
China Standard Time (CST) 13:00 - 13 marzo
Korean Standard Time (KST) 14:00 - 13 marzo
Japan Standard Time (JST) 14:00 - 13 marzo
Australian Eastern Time (AET) 16:00 - 13 marzo
New Zealand Daylight Time (NZDT) 18:00 - 13 marzo

Per il resto, vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è uno sparatutto free-to-play con microtransazioni in prima persona, disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

