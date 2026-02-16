Call of Duty: Warzone Mobile chiude ad aprile, dopo circa due anni di vita

Call of Duty: Warzone Mobile sta per chiudere definitivamente i battenti. Dopo la rimozione sia dall'App Store di Apple sia dal Play Store di Google nel maggio dello scorso anno, Activision ha annunciato la chiusura definitiva dei server , che avverrà il 17 aprile 2026, dopo circa due anni dal lancio.

Due anni di problemi

Possiamo parlare, senza tema di smentita, di un tentativo fallimentare, nonostante qualcuno lo apprezzasse davvero.

Probabilmente, il numero di giocatori non è mai decollato, tanto che Activision ha smesso di produrre nuovi contenuti.

In un comunicato, Activision ha espresso gratitudine sia verso gli sviluppatori che hanno lavorato al gioco, sia verso i giocatori, assicurando al contempo alla propria community che i contenuti stagionali per Call of Duty: Mobile continueranno a essere prodotti. E forse il problema di Warzone è stata proprio la sovrapposizione con l'altro Call of Duty.

Nell'annuncio di chiusura, possiamo leggere: "I server di Call of Duty: Warzone Mobile andranno offline il 17 aprile 2026, dopodiché il gioco non sarà più disponibile. Fino ad allora, i giocatori potranno continuare ad accedere al gioco e usufruire dei contenuti esistenti... La passione e il feedback dei giocatori continuano a plasmare il futuro del franchise di Call of Duty, e non vediamo l'ora di offrire contenuti stagionali e aggiornamenti significativi per Call of Duty: Mobile."

Insomma, se siete fan del gioco, avete giusto due mesi per farci le ultime partite, altrimenti, potete dedicarvi ad altro.