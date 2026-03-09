La nuova tabella di marcia e un forte scontono spingono The Division 2 su Steam

The Division 2 sta vivendo un momento particolarmente positivo, grazie a una serie di iniziative incrociate portate avanti da Ubisoft. Nelle scorse ore ha raggiunto quota 27.482 utenti contemporanei su Steam, il suo picco record sulla piattaforma. Considerando che il picco precedente era di circa 14.000 utenti e che in tempi recenti la media era di circa 3.500, si tratta di un balzo notevole. Come mai in tanti stanno tornando a giocarci? I motivi sono essenzialmente due: un fortissimo sconto e la presentazione della nuova tabella di marcia , atta a festeggiare il decimo anniversario della serie.

Sconti e novità

Per quanto riguarda lo sconto, è presto raccontato: attualmente è possibile acquistare The Division 2 su Steam per 2,99 euro, contro i 29,99 euro del prezzo base (-90%).

Il grafico di Steamdb che mostra la crescita di The Division 2 nell'ultimo periodo

Parlando della tabella di marcia, Ubisoft Massive ha seguito due direzioni: da una parte ha organizzato un evento speciale per l'anniversario del gioco, che si svolge dal 3 marzo al 2 aprile, con nuove attività, ricompense e svariati miglioramenti tecnici. Dall'altra ha annunciato dei nuovi contenuti. Partiamo dal primo.

Il nuovo aggiornamento appare quasi come una rimasterizzazione del titolo base, tra illuminazione rinnovata, ombre e riflessi migliorati e quant'altro.

Inoltre, è stata introdotta la Realism Mode, una modalità temporanea ambientata nella campagna Warlords of New York. Come il nome fa intuire, rende il gioco più realistico e difficile, tra interfaccia ridotta all'osso, combattimenti più letali e quant'altro.

Inoltre, durante la stagione celebrativa è stato introdotto un Event Pass con tante ricompense, tra equipaggiamento, armi esotiche e oggetti cosmetici ispirati anche ad altri titoli dell'universo di Tom Clancy, come Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's Splinter Cell e Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ci sono anche attività speciali, eventi globali e tutto l'armamentario che piace tanto ai giocatori.

Il rinnovato interesse si è visto anche su Twitch, dove i contenuti dedicati al gioco hanno registrato oltre 37.000 spettatori contemporanei durante la presentazione della tabella di marcia, numeri che il titolo non raggiungeva dal 2021. Anche nei giorni successivi l'attenzione è rimasta più alta del solito: circa 4.500 spettatori continuavano a seguirlo, un risultato significativo considerando che l'anno scorso spesso non superava le poche centinaia di visualizzazioni.

Parlando delle novità in arrivo, che giustificano l'entusiasmo: per la prima volta verrà introdotto il crossplay, arriverà un nuovo DLC ambientato a Central Park, la modalità Survivors sarà rielaborata e torneranno anche le Classified Assignments. Insomma, quale momento migliore per tornare a giocare a The Division 2?