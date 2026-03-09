Gli sviluppatori di Slay the Spire 2 odiano le microtransazioni

In un'intervista, il co-fondatore dello studio, Casey Yano, ha spiegato che la filosofia del team è di permettere a tutti i giocatori di vivere la stessa esperienza di gioco , senza contenuti bloccati dietro pagamenti aggiuntivi. Per il team, infatti, il confronto tra i giocatori su strategie, contenuti e bilanciamento è una parte fondamentale della vita del gioco.

Tutti lo stesso gioco

Come ha affermato Yano: "Vogliamo davvero che i giocatori possano sperimentare tutti gli stessi contenuti, perché la discussione sui contenuti del gioco e sul bilanciamento è in un certo senso la linfa vitale del nostro lavoro".

Pur essendo contrari alle microtransazioni, gli sviluppatori sostengono invece con convinzione la comunità dei modder. Secondo Yano, sia Slay the Spire sia il suo seguito sono progettati per essere facilmente modificabili. Per il secondo capitolo, attualmente in accesso anticipato, il team sta lavorando soprattutto per rendere il modding più accessibile e semplice. Yano ha spiegato: "Gran parte della nostra attenzione questa volta è rivolta a ridurre le difficoltà, così che i giocatori abbiano più risorse e dei punti di accesso più semplici per lavorare con le mod".

Al momento non è ancora chiaro con quale frequenza verranno pubblicati aggiornamenti durante la fase di accesso anticipato, ma l'obiettivo principale sembra essere quello di aggiungere nuovi contenuti nel corso del tempo: "Al momento non sono del tutto sicuro di cosa aggiorneremo più spesso durante l'Accesso Anticipato. Si spera contenuti puri. Le cose buone".