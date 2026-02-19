Slay the Spire 2 ha una data di uscita in accesso anticipato su Steam

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, visibile qui sotto, che alterna un breve segmento animato a sequenze dedicate al gameplay e ai contenuti disponibili al lancio.

Mega Crit ha annunciato la data di uscita della versione in accesso anticipato di Slay the Spire 2 . L'appuntamento da segnare sul calendario è il 5 marzo , giorno in cui il deckbuilder roguelike debutterà su Steam.

Carte, eventi e molto altro ancora in arrivo dopo l'inizio dell'early access

Per chi non conoscesse la serie, Slay the Spire 2 è un deckbuilder roguelike in cui il giocatore costruisce un mazzo di carte mentre esplora la Guglia, un enorme labirinto popolato da nemici, eventi e ricompense.

Ogni partita è diversa grazie ai percorsi ramificati, alle reliquie che modificano profondamente lo stile di gioco. I combattimenti sono a turni e richiedono pianificazione, gestione delle risorse e sinergie tra le carte, con la struttura roguelike che incoraggia la sperimentazione e rende ogni run imprevedibile e appagante.

Nel comunicato che accompagna l'annuncio, il team spiega che, nonostante il grande successo del primo capitolo, ha scelto nuovamente la formula dell'early access per valorizzare il contributo della community, fondamentale nello sviluppo del gioco originale. Per il percorso verso la versione 1.0 si parla di nuove carte, eventi, ambientazioni, nemici e altri contenuti che verranno introdotti gradualmente tramite aggiornamenti.