La mappa Haven's Hollow di Call of Duty: Warzone è stata presentata con un trailer

Activision ha pubblicato un trailer per presentare la mappa Haven's Hollow di Call of Duty: Warzone, che sarà disponibile nell'ambito della Stagione 1 e dunque a partire dal 4 dicembre su PC, PlayStation e Xbox.

Ambientato in un remoto villaggio sugli Appalachi, lo scenario miscela scorci pittoreschi e un'architettura di altri tempi con la frenesia tipica della modalità Resurgence, introducendo diverse zone inedite pensate per garantire un ritmo costante e un'ampia varietà di situazioni tattiche.

Il tour della cittadina comincia dalla Mansion, un'imponente costruzione già vista nella modalità Zombie: appena entrati si viene accolti da un gigantesco fossile di T-Rex che domina il salone principale e da lì si diramano corridoi, scalinate e punti di accesso che permettono di raggiungere il tetto o muoversi rapidamente verso il cortile e le zone circostanti.

Spostandosi al Pond, l'atmosfera cambia radicalmente: il laghetto al centro della zona offre coperture limitate e un gazebo collegato tramite Zipline a due differenti punti della mappa. La vera sfida arriva però dalle posizioni sopraelevate che circondano l'area: i cecchini amano appostarsi nella vicina stazione dei ranger, rendendolo un punto rischioso ma strategico.