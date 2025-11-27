La mappa Haven's Hollow di Call of Duty: Warzone è stata presentata con un trailer

Activision ha pubblicato un trailer per presentare la mappa Haven's Hollow di Call of Duty: Warzone, che sarà disponibile nell'ambito della Stagione 1 e dunque a partire dal 4 dicembre su PC, PlayStation e Xbox.
Ambientato in un remoto villaggio sugli Appalachi, lo scenario miscela scorci pittoreschi e un'architettura di altri tempi con la frenesia tipica della modalità Resurgence, introducendo diverse zone inedite pensate per garantire un ritmo costante e un'ampia varietà di situazioni tattiche.
Il tour della cittadina comincia dalla Mansion, un'imponente costruzione già vista nella modalità Zombie: appena entrati si viene accolti da un gigantesco fossile di T-Rex che domina il salone principale e da lì si diramano corridoi, scalinate e punti di accesso che permettono di raggiungere il tetto o muoversi rapidamente verso il cortile e le zone circostanti.
Spostandosi al Pond, l'atmosfera cambia radicalmente: il laghetto al centro della zona offre coperture limitate e un gazebo collegato tramite Zipline a due differenti punti della mappa. La vera sfida arriva però dalle posizioni sopraelevate che circondano l'area: i cecchini amano appostarsi nella vicina stazione dei ranger, rendendolo un punto rischioso ma strategico.
Le altre zone della mappa
La gigantesca Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7 introdurrà insomma grandi novità anche per Warzone, come da tradizione. Fra le altre zone di Haven's Hollow troviamo la Train Station, un vasto spazio aperto ideale per chi predilige scontri a lunga distanza. I binari conducono verso il ponte che porta a Main Street, mentre la scogliera vicina crea un interessante dislivello che apre nuove opportunità di attacco o fuga.
Il Barn rappresenta uno snodo centrale della mappa: situato su di un promontorio che domina Main Street, offre loot abbondante e numerosi edifici in cui posizionarsi. Dopodiché c'è il Research Center, formato da Haven's Lab e dall'adiacente Data Center: qui gli scontri variano dai lunghi corridoi del parcheggio esterno ai combattimenti concitati all'interno del laboratorio.
Il cuore pulsante della cittadina è Main Street, mentre a completare la mappa troviamo il Riverboat, un elegante battello a tre piani dotato di slot machine e bar; il Coal Depot, ideale per imboscate grazie ai suoi livelli inclinati; e infine il Lumbermill, caratterizzato da grandi capannoni che offrono ampi spazi interni e opportunità per il combattimento a media distanza.