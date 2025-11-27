Si è tenuta la cerimonia di commemorazione per Tomonobu Itagaki, con Katsuhiro Harada a fare l'elogio funebre

Il leggendario Tomonobu Itagaki è venuto a mancare lo scorso 16 ottobre, e in questi giorni si è tenuta la cerimonia di commemorazione dedicata al creatore di Dead or Alive e uno dei padri di Ninja Gaiden, figura storica nel panorama dello sviluppo videoludico.

In molti hanno partecipato all'evento, che per l'occasione si è tenuto in una stanza con vari oggetti, foto e arredi che ricordano la vita e la carriera di Itagaki, corredata anche da dediche, illustrazioni e ovviamente ricordi legati ai videogiochi, tra i quali anche confezioni, gadget e altro.

Katsuhiro Harada, responsabile della serie Tekken, ha documentato l'evento con alcune foto e ha riferito di essere stato presente alla cerimonia oltre ad avere anche effettuato l'elogio funebre per il collega e amico.