È morto Tomonobu Itagaki, autore dei Dead or Alive e dei Ninja Gaiden

Il messaggio è accompagnato da una recente foto dell'autore della serie Dead or Alive e dei Ninja Gaiden 3D , in cui appare stanco ed emaciato, molto distante dall'immagine di rockstar che si era costruito all'interno dell'industria videoludica.

Stando a un messaggio pubblicato da un suo caro sul suo profilo Facebook, Tomonobu Itagaki è morto . Si tratta di un messaggio di commiato, scritto da Itagaki stesso, in cui viene detto che sarebbe stato pubblicato al momento del suo addio.

Il messaggio di addito

Riportiamo integralmente il messaggio di addio di Itagaki.

Il messaggio di addio di Itagaki su Facebook

Parole che lascio in eredità

La fiamma della mia vita sta per spegnersi.

Il fatto che sia stato pubblicato questo messaggio significa che, finalmente, è giunto quel momento.

(Ho chiesto a una persona a me molto cara di pubblicarlo quando la mia vita si sarebbe conclusa)

La mia esistenza è stata una serie ininterrotta di battaglie. Ho continuato a vincere.

Ho anche causato molti disagi, lo so.

Ma sono fiero di aver combattuto fino in fondo, seguendo le mie convinzioni.

Non ho rimpianti.

Solo, mi riempie di tristezza non poter più offrire nuove opere ai miei fan.

Ma così va la vita.

So it goes.

Itagaki Tomonobu

Tomonobu Itagaki è stato un autore di videogiochi molto prolifico per diversi anni, in particolare nel periodo passato in Team Ninja. Iniziò a sviluppare videogiochi nel 1992, in epoca Super Nintendo, e continuò a lavorare per Tecmo fino al 2008, quando decise di staccarsi e fondare una sua compagnia, pare per problemi di incompatibilità con il Presidente Yoshimi Yasuda. Ninja Gaiden 2 fu il suo ultimo gioco sviluppato con Team Ninja.

Nel 2010 lanciò Valhalla Game Studios, con cui realizzò un solo titolo: il controverso Devil's Third per Nintendo Wii U. Da allora non ha più pubblicato nulla, a parte apparire come consulente per Samurai Jack: Battle Through Time.