Leggende Pokémon: Z-A regala a tutti un Ralts con la Gardevoirite per la Megaevoluzione

Leggende Pokémon Z-A è disponibile da oggi su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, e non c'è modo migliore per iniziare l'avventura se non con un regalo speciale offerto dalla casa: un Ralts in possesso di una Gardevoirite.

In realtà, il vero dono è proprio questa preziosa Megapietra. Grazie a questo strumento, potrete innescare la Megaevoluzione di Gardevoir (una delle due evoluzioni finali di Ralts) trasformandolo in MegaGardevoir.