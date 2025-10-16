0

Leggende Pokémon: Z-A regala a tutti un Ralts con la Gardevoirite per la Megaevoluzione

Quale modo migliorare con il piede giusto la vostra avventura in Leggende Pokémon: Z-A se non con un Ralts e una Gardevoirite in regalo?

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/10/2025
Leggende Pokémon Z-A è disponibile da oggi su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, e non c'è modo migliore per iniziare l'avventura se non con un regalo speciale offerto dalla casa: un Ralts in possesso di una Gardevoirite.

In realtà, il vero dono è proprio questa preziosa Megapietra. Grazie a questo strumento, potrete innescare la Megaevoluzione di Gardevoir (una delle due evoluzioni finali di Ralts) trasformandolo in MegaGardevoir.

Come ottenere il Ralts e Gardevoirite in regalo

Tutti i giocatori possono riscattare questo bonus da oggi fino al 28 febbraio 2026. Per farlo, è sufficiente connettere la console a Internet e accedere alla funzione Dono Segreto, disponibile circa un'ora dopo l'inizio dell'avventura a Luminopoli.

Aprite il menu principale con il pulsante X, quindi selezionate Comunicazione > Dono Segreto > Via Internet. A questo punto, scegliete il regalo e attendete il trasferimento. Ricordate di salvare la partita subito dopo.

È possibile ottenere una Gardevoirite anche senza passare per il Dono Segreto. Anzi, potreste trovarne una prima ancora di riscattare il bonus: in tal caso, il Ralts ricevuto non sarà accompagnato da alcuno strumento, poiché ogni giocatore può possedere un solo esemplare di ciascuna Megapietra.

