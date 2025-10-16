Terminator 2D: No Fate è tornato a mostrarsi in video con del gameplay esplosivo

In occasione dell'IGN Fall Fan Fest 2025 è tornato a mostrarsi l'action in pixel art Terminator 2D: No Fate, che appare sempre più bello. L'editore Reef Entertainment e lo sviluppatore Bitmap Bureau hanno pubblicato un nuovo trailer, che mostra come saranno reinterpretati gli eventi raccontati nel film Terminator 2: Il giorno del giudizio, diretto da James Cameron, che negli anni è stato analizzato nei minimi dettagli dai fan. Terminator 2D: No Fate mira a permettere ai giocatori di rivivere i momenti più iconici del film, ma anche di affrontare nuovi scenari.