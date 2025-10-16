Terminator 2D: No Fate è tornato a mostrarsi in video con del gameplay esplosivo

In occasione dell'IGN Fall Fan Fest 2025 è tornato a mostrarsi l'action in pixel art Terminator 2D: No Fate, che appare sempre più bello. L'editore Reef Entertainment e lo sviluppatore Bitmap Bureau hanno pubblicato un nuovo trailer, che mostra come saranno reinterpretati gli eventi raccontati nel film Terminator 2: Il giorno del giudizio, diretto da James Cameron, che negli anni è stato analizzato nei minimi dettagli dai fan. Terminator 2D: No Fate mira a permettere ai giocatori di rivivere i momenti più iconici del film, ma anche di affrontare nuovi scenari.
Dal film al videogioco
Come ha spiegato Mike Tucker, programmatore capo e game designer di Bitmap Bureau nel trailer, una partita di Terminator 2D: No Fate inizia seguendo gli eventi già noti, ma nelle sezioni successive i giocatori potranno prendere decisioni che alterano la storia, dando una prospettiva decisamente nuova al tutto.
Nel trailer, rivediamo il percorso di Sarah Connor all'interno della Cyberdyne HQ. In una prima partita, i giocatori affronteranno ondate di agenti SWAT armati di pugni e di una pistola. In una seconda partita, dopo aver fatto scelte differenti, Sarah potrà impugnare un fucile d'assalto mostrando un approccio più aggressivo, mentre il T-800 di Arnold Schwarzenegger farà strage di nemici con la sua minigun.
"L'aggiunta di questa decisione cruciale per il giocatore ci ha permesso di restare fedeli al film," ha spiegato Tucker, "ma anche di aprire la strada a nuovi scenari e idee di gameplay in grado di rendere le partite successive sia appaganti che divertenti, permettendo ai fan del franchise di vivere battaglie che avevano solo immaginato."
La data d'uscita di Terminator 2D: No Fate è stata fissata al 26 novembre 2025 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.