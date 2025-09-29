Terminator 2D: No Fate ritarda ancora una volta ma la colpa non è degli sviluppatori, è dei dazi

Terminator 2D: No Fate era già stato rimandato, ma pare che non sia stato sufficiente: il team ha svelato che il videogioco è ancora una volta in ritardo e che la nuova data di uscita è fissata per il 26 novembre.

Se in precedenza il ritardo era necessario per dare al team modo di ultimare il progetto, ora la motivazione è ben diversa: l'instabilità finanziaria mondiale e i dazi degli USA.