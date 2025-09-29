Terminator 2D: No Fate ritarda ancora una volta ma la colpa non è degli sviluppatori, è dei dazi

Terminator 2D: No Fate era già stato rimandato, ma pare che non sia stato sufficiente: il team ha svelato che il videogioco è ancora una volta in ritardo e che la nuova data di uscita è fissata per il 26 novembre.
Se in precedenza il ritardo era necessario per dare al team modo di ultimare il progetto, ora la motivazione è ben diversa: l'instabilità finanziaria mondiale e i dazi degli USA.
I motivi del nuovo rimando di Terminator 2D: No Fate
"Questo adeguamento è dovuto ai continui cambiamenti nel commercio globale e nelle tariffe doganali che hanno ritardato la spedizione dei componenti per le nostre edizioni Day One e Collector's Edition", ha scritto l'editore. "Poiché ci impegniamo a pubblicare tutte le edizioni contemporaneamente, questa nuova data si applica sia alle versioni fisiche che a quelle digitali in tutto il mondo".
Il problema quindi è unicamente per le versioni fisiche, ma per non perdere l'entusiasmo del lancio e quindi non rischiare di vendere unicamente i giochi in digitale e perdere le vendite del formato fisico, l'editore preferisce adeguare l'uscita ai limiti del fisico.
Ricordiamo che Terminator 2D: No Fate sarà disponibile in due versioni fisiche, una da 55 euro e una da 105 euro con una box art extra, un poster di tela, una moneta da collezione, un manuale a colori e una scatola da collezione. Terminator 2D: No Fate sarà disponibile su Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.