Terminator 2D: No fate rinviato, ecco la nuova data d'uscita

L'editore Reef Entertainment ha annunciato il rinvio di Terminator 2D: No fate , run 'n' gun a scorrimento ambientato nel mondo della serie creata da James Cameron. Fortunatamente è stata svelata anche la nuova data d'uscita: il 12 dicembre 2025 . Considerando che la data precedente era il 26 novembre, si tratta di uno slittamento davvero minimo.

"Prima di tutto, vogliamo iniziare dicendo grazie. Sappiamo che avete aspettato più del previsto per l'uscita di Terminator 2D: No fate, e apprezziamo sinceramente la vostra pazienza e il vostro supporto durante tutto questo percorso." Hanno esordito gli sviluppatori, che hanno poi spiegato il motivo del nuovo rinvio, legato alle copie fisiche.

"I componenti per tutte le edizioni sono finalmente arrivati, dopo i continui ritardi che ci hanno costretti a posticipare le precedenti scadenze. Tuttavia, ora dobbiamo assemblare le edizioni fisiche, e questo richiederà ancora un po' di tempo."

"Per questo motivo, la data di lancio di Terminator 2D: NO FATE è stata spostata al 12 dicembre 2025, sia per le versioni fisiche che per quelle digitali del gioco."

Chiaramente il team di sviluppo si è scusato per l'ulteriore rinvio, facendo capire che non ce ne saranno altri. Quindi, Terminator 2: No Fate uscirà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Terminator 2D: No Fate mira a far rivivere ai giocatori i momenti più iconici di Terminator 2, affrontando al contempo dei nuovi scenari.