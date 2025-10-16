0

Il set LEGO del Game Boy è disponibile su Amazon con anche uno sconto: è il prezzo più basso di sempre

Se non avete ancora recuperato il set LEGO del Game Boy, sappiate che è ora disponibile su Amazon con anche uno sconto, non molto grande, ma che rende il prezzo il più basso di sempre.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/10/2025
Il Lego Game Boy e il prezzo 56€

Se siete in cerca del set LEGO del Game Boy, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia lo ha di nuovo messo in vendita e con anche un piccolo sconto che - rispetto al prezzo consigliato - è del 6%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 59.99€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma.

Cosa include il set LEGO del Game Boy

Nella confezione troverete 421 pezzi che vi permettono di creare un Game Boy versione LEGo e due cartucce, di Super Mario Land e The Legende of Zelda Link's Awakening. Il Game Boy ha dimensioni simili a quello originale, con i suoi 14 x 9 cm.

La scatola del Game Boy LEGO
La scatola del Game Boy LEGO

Potete inserire delle carte che simulano lo schermo, fingendo così che la console sia appena stata avviata o mettendo in mostra sezioni dei livelli dei due videogiochi. I pulsanti possono essere premuti e questo oggetto da collezione dà proprio l'impressione di una vera console. Non a caso qualcuno lo sta trasformando in un vero Game Boy funzionante.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il set LEGO del Game Boy è disponibile su Amazon con anche uno sconto: è il prezzo più basso di sempre