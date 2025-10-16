Il set LEGO del Game Boy è disponibile su Amazon con anche uno sconto: è il prezzo più basso di sempre

Se siete in cerca del set LEGO del Game Boy, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia lo ha di nuovo messo in vendita e con anche un piccolo sconto che - rispetto al prezzo consigliato - è del 6%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 59.99€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma.
Cosa include il set LEGO del Game Boy
Nella confezione troverete 421 pezzi che vi permettono di creare un Game Boy versione LEGo e due cartucce, di Super Mario Land e The Legende of Zelda Link's Awakening. Il Game Boy ha dimensioni simili a quello originale, con i suoi 14 x 9 cm.
Potete inserire delle carte che simulano lo schermo, fingendo così che la console sia appena stata avviata o mettendo in mostra sezioni dei livelli dei due videogiochi. I pulsanti possono essere premuti e questo oggetto da collezione dà proprio l'impressione di una vera console. Non a caso qualcuno lo sta trasformando in un vero Game Boy funzionante.