Ben 12 sparatutto di Psikyo saranno rimossi da Steam a fine mese

Purtroppo, a fine mese le versioni PC di 12 shoot 'em up di Psikyo , tra i quali i Gunbird, non saranno più acquistabili. Più precisamente, saranno rimossi dai negozi digitali a partire dal 31 ottobre. L'annuncio è stato dato dall'editre City Connection, che ha spiegato anche il motivo di questa decisione: la scadenza delle licenze.

I giochi rimossi

Vediamo l'elenco completo dei titoli che saranno rimossi:

Un boss di Sol Divide

Gunbird

Gunbird 2

Gunbarich

Dragon Blaze

Samurai Aces

Samurai Aces Episode II: Tengai

Samurai Aces Episode III: Sengoku Cannon

Sol Divide

Strikers 1945

Strikers 1945 II

Strikers 1945 III

Zero Gunner 2

Se seguite il mondo degli shoot'em up, saprete che sono tutti titoli classici, alcuni dei quali molto amati dalla comunità. Comunque sia, chi li ha acquistati, potrà continuare a scaricarli e a giocarli come ha sempre fatto. Le vendite su altre piattaforme, incluse PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, continueranno regolarmente.

Purtroppo in casi del genere si può fare poco. Evidentemente le vendite, che non devono essere state proprio stellari, non hanno reso conveniente economicamente rinnovare le licenze. Staremo a vedere se in futuro, i giochi elencati torneranno disponibili su PC in qualche modo legale. Da notare che Citi Connection lanciò tutti i giochi nel 2020. Quindi stiamo parlando di un accordo di pubblicazione abbastanza breve.