Lo studio di Tomonobu Itagaki ha cambiato nome, ma rimane in qualche modo operativo

Tomonobu Itagaki ha cambiato nome al suo studio . Durante la notte era girata la voce della chiusura di Itagaki Production Co. Ltd. , compagnia fondata nel 2010, meglio conosciuta come Itagaki Games. La notizia non aveva stupito moltissimo, visto che è da Devil's Third che Itagaki non firma un gioco, a parte per la consulenza data a Samurai Jack: Battle Through Time. Con il passare delle ore si è però appreso che le cose sono andate in modo diverso.

Cambio di nome

Itagaki Production Co. Ltd. non esiste effettivamete più, ma al suo posto è stata creata Itagaki Games Co. Ltd., la cui fondazione risale allo scorso mese, ossia settembre 2024. Non sappiamo dirvi a cosa sia dovuto questo cambio di nome e se Itagaki e i suoi abbiano dei progetti videoludici in corso. L'unica certezza è che non è chiusa ed è ancora operativa.

Tomonobu Itagaki è un nome molto noto nel mondo dei videogiochi, soprattutto nell'epoca che va dalla prima alla terza PlayStation. Tra i suoi titoli ricordiamo la serie Dead or Alive, che ha prodotto e diretto, nonché Ninja Gaiden I e II, Dead or Alive Xtreme 2 e il famigerato e già citato Devil's Third, un titolo problematico che fu stroncato dalla critica, ma che alcuni giocatori ricordano con un certo piacere.