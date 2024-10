L'iPhone diventa il vostro porta accendino di Snoop Dog o Martha Stewart con queste cover realizzate da Bic

Chi avrebbe mai immaginato un connubio tra Bic, Martha Stewart e Snoop Dogg per realizzare una cover per smartphone? Eppure, eccoci qua: l'azienda nota per penne, rasoi e accendini ha sorpreso tutti con una custodia per iPhone 15 davvero originale. La custodia chiamata "Hold the Phone" è infatti frutto della collaborazione con le due icone americane e presenta un alloggiamento posteriore pensato per ospitare gli accendini EZ Reach di Bic, in particolare quelli disegnati da Martha Stewart e Snoop Dogg.

La custodia è realizzata in gomma uretanica ed è disponibile in due colori: blu, abbinato agli accendini disegnati da Martha Stewart, e viola, per quelli di Snoop Dogg. Il prezzo è di "soli" 49,99 dollari e ogni custodia include due accendini EZ Reach coordinati.

La scelta di Bic, comunque, non è un unicum nel mondo delle cover per iPhone: già la modella e influencer Hailey Rhode Baldwin, coniugata Bieber (il cantante, Justin) aveva realizzato a inizio anno una cover porta lip-gloss. Questo per cavalcare l'abitudine di mettere di tutto nella cover degli smartphone propria dei gen Z (i nati dopo il 1997, nella classificazione più seguita delle generazioni).

Hailey Bieber con la cover porta lip-gloss che ha probabilmente ispirato Bic

Ma torniamo alla cover realizzata da Bic. La particolarità dei accendini venduti con l'accessorio per iPhone è la presenza di un'estensione di 3,7 cm che facilita l'accensione di candele e altri oggetti difficili da raggiungere. Bic, nell'annuncio ufficiale, menziona specificamente l'utilizzo per le candele, ma non si addentra in altri possibili utilizzi: a quanto pare, quindi, la compagnia ritiene molto probabile che i suoi clienti abbia la forte necessità di accendere candele profumate anche fuori casa.

Un altro aspetto curioso è la compatibilità limitata della custodia. "Hold the Phone" è infatti compatibile solo con iPhone 15, non con i modelli Plus e Pro, né tanto meno con il più recente iPhone 16. In ogni caso è già sold out in entrambe le versioni, quindi se dovrete aspettare una ristampa o rivolgervi ai bagarini per avere il vostro porta accendino marchiato Apple. Fateci sapere nei commenti se siete già in coda o se qualcuno di voi è tra i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsene una.