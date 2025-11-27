Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2 sfrutta VRR e DLSS, Ubisoft svela specifiche e caratteristiche

In uscita il prossimo 2 dicembre, il titolo viene descritto come " una delle imprese tecniche più ambiziose di Ubisoft fino ad oggi", capace di offrire "un'esperienza fluida e ad alta fedeltà, sia in modalità portatile che docked".

Confermato inoltre l'utilizzo del touch screen di Switch 2, che permette di navigare tra mappa e menu con semplici tocchi. Al lancio saranno inclusi tutti i contenuti pubblicati finora, compresa l'espansione Gli Artigli di Awaji, e la versione riceverà anche i futuri aggiornamenti.

Sfide tecniche e compromessi

Ubisoft ha sottolineato come il porting su Switch 2 sia stato una sfida complessa, con inevitabili compromessi rispetto alle edizioni PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nonostante ciò, il team assicura che la resa visiva sarà soddisfacente grazie alla scalabilità del motore Anvil.

Per adattarsi alle specifiche della console, sono stati ricalibrati il LOD (Level of Detail), le distanze di rendering, la risoluzione delle texture e il caricamento degli elementi. Pur mantenendo intatte le ambientazioni, il numero di NPC è stato ridotto nelle aree più affollate per garantire un gameplay fluido.

Altre ottimizzazioni hanno riguardato gli asset di gioco, modificati per alleggerire il carico tecnico senza intaccare la qualità complessiva. I sistemi di simulazione per nuvole e tessuti sono rimasti invariati, ma con alcuni ritocchi mirati per ridurre la pressione sulla GPU. Ultimo, ma non per importanza, l'illuminazione globale con ray-tracing vista sulle altre piattaforme è stata sostituita con una precalcolata.