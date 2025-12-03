Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è stato analizzato da Digital Foundry

Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è finito sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ha pubblicato la consueta analisi tecnica per capire quanto sia valida la conversione realizzata da Ubisoft per la nuova console ibrida giapponese.

Ebbene, nel video Oliver Mackenzie parla di un risultato finale sorprendente, ma non privo di sacrifici evidenti. Nel confronto con la versione Xbox Series S, già rimaneggiata per motivi tecnici, si notano infatti ulteriori tagli sul fronte dell'effettistica, come i riflessi, le interazioni con l'acqua e alcuni piccoli dettagli degli scenari.

Sembra tuttavia che gli sviluppatori siano riusciti a preservare le geometrie e dunque la complessità dell'open world ambientato ai tempi del Giappone feudale, sebbene anche per le texture il downgrade appaia evidente e le trame risultino sostanzialmente meno nitide.

L'illuminazione è stata semplificata, rinunciando alla RTGI in favore di soluzioni meno sofisticate e impegnative, cosa che rende gli interni più piatti, ma sono le sequenze di intermezzo l'elemento che sembra pagare il conto più salato di questa conversione.