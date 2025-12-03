Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è stato analizzato da Digital Foundry

Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è finito sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ha pubblicato la consueta analisi tecnica per capire quanto sia valida la conversione realizzata da Ubisoft per la nuova console ibrida giapponese.
Ebbene, nel video Oliver Mackenzie parla di un risultato finale sorprendente, ma non privo di sacrifici evidenti. Nel confronto con la versione Xbox Series S, già rimaneggiata per motivi tecnici, si notano infatti ulteriori tagli sul fronte dell'effettistica, come i riflessi, le interazioni con l'acqua e alcuni piccoli dettagli degli scenari.
Sembra tuttavia che gli sviluppatori siano riusciti a preservare le geometrie e dunque la complessità dell'open world ambientato ai tempi del Giappone feudale, sebbene anche per le texture il downgrade appaia evidente e le trame risultino sostanzialmente meno nitide.
L'illuminazione è stata semplificata, rinunciando alla RTGI in favore di soluzioni meno sofisticate e impegnative, cosa che rende gli interni più piatti, ma sono le sequenze di intermezzo l'elemento che sembra pagare il conto più salato di questa conversione.
La qualità dell'immagine, tuttavia, è ottima
Come avevano suggerito le prime immagini della versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows, c'è un aspetto senz'altro positivo ed è appunto la qualità dell'immagine, che trae vantaggio dall'impiego del DLSS per ricostruire un output molto convincente.
Purtroppo la modalità docked soffre di un frame pacing ballerino, con un'alternanza di fotogrammi a velocità variabile che genera un effetto di "scattosità" abbastanza evidente, mentre in portabilità il VRR elimina quasi completamente tale fenomeno.