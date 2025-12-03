iPhone 17e avrà cornici più sottili, lo stesso pannello OLED dell’iPhone 14 e niente Dynamic Island

L'iPhone 17e, prossimo modello della linea più economica di Apple, sembra destinato a mantenere una continuità con il passato pur introducendo alcune migliorie mirate. Secondo un nuovo rapporto del sito coreano The Elec, il dispositivo adotterà ancora una volta il pannello OLED basato su quello dell'iPhone 14, già utilizzato nell'attuale iPhone 16e.
Tuttavia, Apple avrebbe lavorato per ridurre ulteriormente le cornici, offrendo così una sensazione visiva più moderna senza modificare concretamente la tecnologia del display. La maggior parte dei pannelli sarà nuovamente prodotta da BOE, mentre Samsung Display e LG Display forniranno una quota minore.
iPhon 17e avrà la Dynamic Island?
Il rapporto sopracitato sottolinea che non vi sono indicazioni certe sull'arrivo della Dynamic Island, nonostante alcuni rumor precedenti avessero suggerito questa possibilità. In particolare, ad agosto il leaker Digital Chat Station aveva ipotizzato che l'iPhone 17e potesse integrare la Dynamic Island e il nuovo chip A19, ma tali affermazioni risultano meno convincenti alla luce delle recenti indiscrezioni.
Ridurre le cornici del dispositivo appare infatti una scelta molto più compatibile con gli obiettivi della linea "e", che punta a offrire un iPhone accessibile sfruttando componenti già collaudati e processi produttivi economici. Il design del frame e l'ottimizzazione dell'incastro tra chassis e pannello rappresentano interventi relativamente semplici che consentono ad Apple di aggiornare l'estetica senza incidere pesantemente sui costi.
Il rapporto conferma alcuni dettagli tecnici di iPhone 17e
Il rapporto conferma anche che l'iPhone 17e manterrà un display OLED da 6,1 pollici con refresh rate a 60Hz. BOE, infatti, non è ancora in grado di fornire pannelli LTPO destinati ai modelli di fascia più alta della serie iPhone 17. L'azienda cinese può però garantire pannelli LTPS, gli stessi utilizzati sull'iPhone 16e, che non supportano la frequenza di aggiornamento variabile.
Le fonti più affidabili del settore, tra cui Ming-Chi Kuo, Mark Gurman di Bloomberg e proprio The Elec, concordano sul fatto che l'iPhone 17e sia in linea con il calendario di lancio previsto, atteso per l'inizio del prossimo anno.