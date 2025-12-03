iPhone 17e avrà cornici più sottili, lo stesso pannello OLED dell’iPhone 14 e niente Dynamic Island

Tuttavia, Apple avrebbe lavorato per ridurre ulteriormente le cornici, offrendo così una sensazione visiva più moderna senza modificare concretamente la tecnologia del display. La maggior parte dei pannelli sarà nuovamente prodotta da BOE , mentre Samsung Display e LG Display forniranno una quota minore.

iPhon 17e avrà la Dynamic Island?

Il rapporto sopracitato sottolinea che non vi sono indicazioni certe sull'arrivo della Dynamic Island, nonostante alcuni rumor precedenti avessero suggerito questa possibilità. In particolare, ad agosto il leaker Digital Chat Station aveva ipotizzato che l'iPhone 17e potesse integrare la Dynamic Island e il nuovo chip A19, ma tali affermazioni risultano meno convincenti alla luce delle recenti indiscrezioni.

Ridurre le cornici del dispositivo appare infatti una scelta molto più compatibile con gli obiettivi della linea "e", che punta a offrire un iPhone accessibile sfruttando componenti già collaudati e processi produttivi economici. Il design del frame e l'ottimizzazione dell'incastro tra chassis e pannello rappresentano interventi relativamente semplici che consentono ad Apple di aggiornare l'estetica senza incidere pesantemente sui costi.