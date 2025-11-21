iPhone 17e arriverà: data d'uscita prevista per il 2026, presente il chip A19 ma non il modem C1X

Il cuore dell'iPhone 17e sarà il chip A19 , lo stesso montato sull'iPhone 17 standard. Tuttavia, proprio come accaduto con l'A18 dell'iPhone 16e non è escluso che anche questa volta Apple adotti una versione leggermente depotenziata del processore per contenere i costi .

Ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche di iPhone 17e

Il quantitativo di RAM non è stato ancora divulgato, ma è probabile che rimanga fissato a 8GB, coerente con le attuali configurazioni della linea "e". Uno degli aggiornamenti certi riguarda la fotocamera frontale, che passerà a un modulo da 18MP compatibile con Center Stage. Sul retro, invece, non ci saranno sorprese: Apple dovrebbe mantenere la singola fotocamera.

La vera delusione per molti riguarda il comparto connettività. Nonostante Apple abbia lanciato nel 2025 il nuovo modem C1X sull'iPhone Air e stia lavorando al futuro C2, l'iPhone 17e non sarà dotato di nessuno dei due. Il modello userà invece il più vecchio modem C1.