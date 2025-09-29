1

Apple: l'iPhone 17e sarà "peggiore" del 16e; una scelta strategica per non cannibalizzare iPhone 17 base

Stando a quanto riporta il noto insider, Mark Gurman, l'iPhone 17e sarà deliberatamente peggiore di iPhone 16e. Il motivo? Non far perdere terreno ad iPhone 17 base.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/09/2025
iPhone 16e

Con l'uscita della serie iPhone 17, l'attenzione si sposta sul modello economico previsto per il prossimo anno: l'iPhone 17e. Secondo l'insider di Apple, Mark Gurman, l'iPhone 17e non sarà così conveniente in termini di rapporto qualità-prezzo come il suo predecessore, l'iPhone 16e.

L'obiettivo di Apple è rendere la distinzione di prezzo tra l'iPhone "e" e il modello base "standard" molto più evidente. L'iPhone 16e, al momento del suo lancio, aveva creato un paradosso, rendendo il modello base iPhone 16 quasi una cattiva scelta in confronto, grazie al suo ottimo equilibrio tra costo e specifiche

iPhone 17e: la strategia di Apple

Apple, dunque, sembra intenzionata a correggere questa percezione con l'iPhone 17e, che sarà chiaramente percepito come un'opzione di fascia budget. Questa strategia mira a rendere la linea di prodotti dell'azienda più coerente e comprensibile, specialmente per i nuovi consumatori.

iPhone 17, ecco come Apple rimuove i graffi dai modelli esposti negli Apple Store: basta un pizzico di sale iPhone 17, ecco come Apple rimuove i graffi dai modelli esposti negli Apple Store: basta un pizzico di sale

Le anticipazioni suggeriscono che l'iPhone 17e avrà specifiche tecniche volutamente limitate. Mentre l'iPhone 17 base ha introdotto miglioramenti notevoli, come il display ProMotion, l'iPhone 17e manterrà un display a 60 Hz e utilizzerà lo stesso sistema di fotocamere già presente sull'iPhone 16e. In sostanza, si tratterà di un dispositivo solo "abbastanza buono", ma non eccezionale.

iPhone 17e: chip A19 e Dynamic Island

Nonostante le limitazioni hardware, il 17e non sarà un completo riciclo del passato. Il telefono sarà molto probabilmente dotato del nuovo chip A19 e presenterà un design aggiornato. Se l'iPhone 16e assomigliava esteticamente all'iPhone 14, completo di notch, il nuovo iPhone 17e adotterà il look del modello base iPhone 16, integrando la Dynamic Island.

iPhone 16e
iPhone 16e

Per i consumatori, l'iPhone 17e si presenterà con un unico, grande punto di forza: sarà l'iPhone nuovo più economico del 2026. Il modello 17e potrebbe comunque rivelarsi un'alternativa valida per chi cerca semplicemente un nuovo iPhone senza spendere cifre esorbitanti, a patto di accettare i compromessi in termini di display e fotocamera.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Apple: l'iPhone 17e sarà "peggiore" del 16e; una scelta strategica per non cannibalizzare iPhone 17 base