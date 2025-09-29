0

ASUS TUF: il monitor da gaming da 24", FullHD e refresh rate da 180 Hz è (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile un'ottima offerta sul monitor da gaming targato ASUS che viene venduto quasi al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/09/2025
Monitor ASUS

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor da gaming targato ASUS che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 33% ed un prezzo totale d'acquisto di 106,90€: poco più di 7€ sopra il minimo storico fissato sulla piattaforma. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Questo monitor ASUS da 24" rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate sia nel gaming sia nell'uso quotidiano. Con una risoluzione Full HD 1920x1080 e un formato 16:9, offre immagini nitide e dettagliate su uno schermo piatto WLED/Fast IPS.

Ulteriori dettagli

Questo monitor, grazie a un tempo di risposta di 1 ms (GTG) e a un refresh rate di 180 Hz, assicura un gameplay fluido e reattivo senza sfocature o ritardi. La tecnologia FreeSync integrata permette di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, eliminando tearing e stuttering per un'esperienza di gioco più coinvolgente.

Monitor ASUS TUF
Monitor ASUS TUF

Inoltre, la funzione Shadow Boost migliora i dettagli delle aree scure senza sovraesporre quelle luminose, rendendo più visibili nemici e oggetti nascosti e ottimizzando così la resa visiva in ogni scena. Con un rapporto di contrasto di 1000:1, il monitor ASUS assicura neri profondi e colori vividi, valorizzando sia i contenuti multimediali sia le sessioni di gioco più intense.

