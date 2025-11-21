Gemini arriva ufficialmente su Android Auto: ecco come cambia l’esperienza di guida

Google ha iniziato a distribuire ufficialmente Gemini su Android Auto . Come vi abbiamo già anticipato in passato, il nuovo assistente offre un'esperienza completamente inedita e molto più funzionale. Dalle conversazioni di ogni tipo alla navigazione intelligente, le opzioni da testare sono davvero innumerevoli e vi permetteranno di gestire meglio qualsiasi attività senza distrazioni alla guida. Ovviamente l'assistente è disponibile sulle automobili compatibili, ma vediamo ulteriori dettagli al riguardo (l'immagine di copertina è puramente indicativa).

Come funziona

Come potrete immaginare, con Gemini è possibile dare vita a vere e proprie conversazioni in tempo reale. Se, ad esempio, state guidando e avete un certo languorino, potete chiedere a Gemini di suggerirvi qualche locale specifico nelle vicinanze. Come potete vedere dallo screenshot sottostante, potete chiedere qualcosa come: "Hey Google, mi è venuta voglia di barbecue. C'è qualcosa di buono lungo il tragitto che sia aperto ora e con un parcheggio facile?".

Gemini su Android Auto

Inoltre, è possibile chiedere direttamente a Gemini di mandare un messaggio a un utente. "Sono bloccato nel traffico, puoi farlo sapere a Leo inserendo anche un'emoji che chiede scusa?", si vede dal prossimo screenshot.

Le funzionalità di Gemini

Tra l'altro, Gemini può anche riassumere più messaggi in arrivo o tradurli in oltre 40 lingue. Grazie all'integrazione con Google Calendar, Keep e Tasks, potete chiedere all'assistente di individuare un indirizzo presente in una vostra mail e portarvi direttamente lì. "Ho prenotato un hotel per stanotte, mi trovi l'indirizzo nella mail e mi porti lì?"

Gemini può accedere alle vostre mail, se volete

Discorso simile per la gestione dei contenuti multimediali: Gemini può creare playlist personalizzate in base all'atmosfera che desiderate. Molto utile, poi, Gemini Live, la modalità che vi permetterà di dare vita a vere e proprie conversazioni in tempo reale, magari chiedendo curiosità e informazioni sulla vostra destinazione.