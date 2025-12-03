2

Logitech G G515: la tastiera da gaming è in maxi offerta su Amazon, viene venduta al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta sulla tastiera da gaming Logitech G G515 che viene venduta al suo minimo storico.

Sei alla ricerca di una tastiera da gaming? Sei nel posto giusto al momento giusto. Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione sulla tastiera Logitech G G515 che viene messa in offerta con uno sconto in formato XL del 41% per un costo totale e finale d'acquisto di 82,49€, suo minimo storico. Puoi acquistare la tastiera direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: La Logitech G G515 è una tastiera da gaming meccanica progettata per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Il suo profilo sottile e il design tenkeyless, privo di tastierino numerico, permettono di risparmiare spazio sulla scrivania senza rinunciare alla qualità costruttiva tipica di Logitech

Ulteriori dettagli sulla tastiera

Una delle caratteristiche più apprezzate è la triplice connettività: gli utenti possono scegliere tra wireless LIGHTSPEED, Bluetooth o collegamento via cavo per una versatilità totale in ogni situazione di gioco o di lavoro. La G515 utilizza switch meccanici GL Brown Tactile a profilo ribassato, lubrificati in fabbrica per garantire una digitazione fluida, rapida e precisa, con un feedback tattile percepibile ma non invasivo. L'autonomia raggiunge fino a 36 ore in modalità wireless.

Sul fronte della personalizzazione, la tecnologia KEYCONTROL consente di programmare fino a 15 funzioni per tasto. Completano l'esperienza i tasti di scelta rapida per le modalità di connessione e l'illuminazione LIGHTSYNC RGB con 16,8 milioni di colori.

