Alexa Plus "legge nella mente" degli utenti e capisce a quale film stai pensando: tutto grazie all'IA

Amazon ha introdotto una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale per Fire TV, progettata per rendere più semplice individuare scene specifiche all'interno dei film disponibili su Prime Video. La funzione era stata anticipata durante l'evento hardware dell'azienda tenutosi a settembre e ora è disponibile per gli utenti.

Il suo obiettivo è ridurre il tempo necessario per trovare un momento particolare in un film, eliminando la necessità di cercare manualmente con l'avanzamento rapido. Con Alexa Plus, è sufficiente descrivere la scena in modo naturale, come si farebbe parlando con un amico. L'assistente proverà a interpretare la descrizione e salterà direttamente al punto corrispondente del film.