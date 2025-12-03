Alexa Plus "legge nella mente" degli utenti e capisce a quale film stai pensando: tutto grazie all'IA

Amazon ha introdotto una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale per Fire TV, progettata per rendere più semplice individuare scene specifiche all'interno dei film disponibili su Prime Video. La funzione era stata anticipata durante l'evento hardware dell'azienda tenutosi a settembre e ora è disponibile per gli utenti.
Il suo obiettivo è ridurre il tempo necessario per trovare un momento particolare in un film, eliminando la necessità di cercare manualmente con l'avanzamento rapido. Con Alexa Plus, è sufficiente descrivere la scena in modo naturale, come si farebbe parlando con un amico. L'assistente proverà a interpretare la descrizione e salterà direttamente al punto corrispondente del film.
La nuova funzione di Alexa Plus comprende descrizioni, citazioni, volti degli attori e tanto altro ancora
Secondo Amazon, questa tecnologia IA è già compatibile con migliaia di film disponibili su Prime Video, ed è in grado di comprendere descrizioni della scena, nomi dei personaggi, citazioni celebri, attori, ambientazioni e dettagli contestuali.
Ciò permette agli utenti di formulare richieste naturali e intuitive, come "vai alla scena delle carte in Love Actually" oppure "trova il momento in cui Joshua dice 'shall we play a game?' in WarGames". Inoltre, l'IA è in grado di identificare automaticamente il film in questione anche se il titolo non viene menzionato nella richiesta.
Disponibilità e rollout della nuova funzione IA di Alexa Plus
Al momento, la funzionalità è limitata alle scene indicizzate di una selezione di film acquistati o noleggiati su Prime Video, o disponibili tramite abbonamento Prime. Tuttavia, Amazon ha già annunciato che l'estensione ai programmi televisivi e a un numero maggiore di scene è prevista nei prossimi aggiornamenti.
Con questa novità, Amazon mira ad arricchire l'esperienza Fire TV, offrendo un modo più rapido e intuitivo per interagire con i contenuti, senza necessità di ricercare e scorrere manualmente i film. Voi che cosa ne pensate? La ritenete una novità effettivamente utile o si tratta di qualcosa di superfluo? Fatecelo sapere!