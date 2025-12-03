Tempest Rising è stato aggiornato con la terza fazione giocabile

Tempest Rising è stato aggiornato con la patch Superior Firepower, che introduce la terza fazione giocabile e le superarmi , in quello che rimane il migliore tra i successori spirituali della serie Command & Conquer. In realtà la presenza della terza fazione non era stata annunciata, quindi i giocatori se la sono ritrovata a sorpresa, rendendo la novità ancora più entusiasmante. Quindi, ora i Veti sono finalmente nelle nostre mani grazie alla public test branch e abbiamo due settimane complete per provarli e inviare feedback. Sì, non sono ancora definitivi. Intanto sono provabili fino al 15 dicembre.

Sorpresa!

I Veti sono la "terza" fazione segreta di Tempest Rising che appare a metà della campagna. In perfetto stile StarCraft, sono un'antica civiltà aliena tecnologicamente avanzata che in passato ha usato il Tempest per soggiogare l'umanità, prima di scomparire sottoterra migliaia di anni fa dopo una rivolta. Slipgate aveva deciso di non includerli come fazione giocabile al lancio per concentrarsi sul resto, ma ora sono arrivati.

Chi possiede Tempest Rising può testare i Veti nelle schermaglie, nelle partite personalizzate e nel quickplay multiplayer tramite la public test branch del gioco. Si giocano in modo molto diverso rispetto a GDF e Tempest Dynasty, le altre due fazioni, visto che sfruttano l'assoggettamento dei nemici e il sacrificio sacro per potenziare le proprie forze. La loro attuale dotazione comprende nove edifici, sette veicoli, sei unità di fanteria, cinque unità aeree, cinque strutture difensive e cinque specialisti.

Invece di "tagliare" il Tempest, i Veti utilizzano gli Altari di Raffinazione, costruiti direttamente sopra di esso per estrarre crediti senza consumarlo. I nemici indeboliti possono essere dominati e trasformati in thrall "Illuminati", che possono poi essere sacrificati per potenziare le truppe e le abilità.

Costruzioni, miglioramenti ed espansioni sono gestiti da un'unità volante chiamata Caretaker. Questa può creare un raggio di costruzione sotto la sua posizione attuale e piazzare Ascension Anchors che consumano gli Illuminati per migliorare e potenziare le strutture vicine.

Anche i Veti hanno la loro superarma per competere con quelle della GDF e della Dynasty. Il Sanctifier Portal che "non è un'arma di conquista, ma di cancellazione - una dichiarazione che il terreno su cui si ergono gli indegni è così contaminato che deve essere riportato ai suoi elementi base". Sostanzialmente un avatar instabile, fatto di pura energia, diffonde un vortice di energia che infligge danni in un'area molto ampia. Ogni nemico colpito viene immediatamente soggiogato, impedendogli di attivare effetti positivi, e diventerà Illuminato se muore sotto lo sguardo del Sanctifier.

Dal lato difensivo, il Sanctifier può attivare un'abilità chiamata Consume che uccide istantaneamente tutte le unità terrestri (amiche o nemiche) in un'area bersaglio. Il 30% della loro salute combinata viene convertito in cura per la tua sfera di morte luminosa, aumentando ulteriormente la sua sopravvivenza.