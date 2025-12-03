Il trailer di lancio di Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2 esalta la portabilità dell'esperienza Ubisoft, che gira in maniera sorprendentemente buona sulla console ibrida giapponese, tutto considerato.

Nel video vediamo infatti un ragazzo che si cimenta con l'esperienza di Shadows in modalità portatile, sfruttando il touch screen nei menu e mettendo a segno un paio di spettacolari finisher al comando di Yasuke.

Manovre che spingono l'attore del trailer a imitare il ben noto meme di Christian Bale da American Psycho, restituendo in maniera chiara l'idea di un gioco che fino a qualche tempo fa sarebbe stato impossibile immaginare su di una console Nintendo.

Il merito è anche e soprattutto della tecnologia DLSS, che ha consentito agli sviluppatori di ottenere un'ottima qualità dell'immagine e un output convincente pur utilizzando una risoluzione effettiva certamente non alta.