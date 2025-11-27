Quando uscirà Call of Duty su Nintendo Switch 2? Spuntano alcuni nuovi indizi

Bisogna inoltre considerare che Microsoft si è impegnata a portare Call of Duty sulle console della casa giapponese , che ha sottoscritto un accordo decennale in tal senso.

Call of Duty: Nintendo ha firmato l'accordo decennale proposto da Microsoft, è ufficiale

Secondo Henderson ci sono pochi dubbi in merito alla natura del progetto, vista appunto la richiesta di figure che siano in grado di lavorare su hardware simili a quello della piattaforma ibrida Nintendo .

Lo studio ha appena pubblicato delle nuove offerte di lavoro in cui cerca un Senior Technical Artist, preferibilmente con "esperienza nella realizzazione di progetti tripla A per mobile e Nintendo Switch": questo plus viene ironicamente definito come un "bonus XP" dall'azienda.

Quando uscirà Call of Duty su Nintendo Switch 2? Stando a quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson, sono spuntati alcuni nuovi indizi che puntano all'episodio in arrivo nel 2027, che si vocifera sia stato affidato alle cure di Sledgehammer Games.

Un atteso ritorno

Come forse ricorderete, l'ultimo episodio della serie Activision approdato su di una piattaforma Nintendo è stato Call of Duty: Ghosts, uscito su Wii U nel 2013: dopo quel capitolo, la serie sparatutto e la casa di Kyoto hanno fondamentalmente preso strade separate.

Le motivazioni dietro questo "divorzio" sono tuttavia state prettamente tecniche, con i limiti hardware delle console Nintendo a dettare la linea: un aspetto che con l'arrivo di Switch 2 è stato certamente superato, viste le specifiche della nuova piattaforma.

E il Call of Duty in arrivo nel 2026? Stando alle informazioni di Tom Henderson, è stato affidato a Infinity Ward e sarà ambientato in Corea.