Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition per Nintendo Switch 2 ha una data di uscita

Bloober Team ha annunciato la data di uscita di Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition per Nintendo Switch 2, pubblicando un primo trailer della raccolta.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/11/2025
La key art di Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition

Bloober team ha annunciato la data di uscita di Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition per Nintendo Switch 2, la raccolta che include i primi due capitoli della saga horror più tutti i DLC e alcuni contenuti inediti.

Come rivela il trailer che potete trovare qui sotto, il pacchetto sarà disponibile in formato digitale su eShop a partire dal 19 dicembre e vanterà feature molto interessanti fra HDR, ray tracing, luci dinamiche, controlli a rilevazione di movimento e supporto per il touch screen.

La sinossi ufficiale della Final Masterpiece Edition spiega che la raccolta "riunisce le storie intrecciate di tre personaggi - il Pittore, l'Attore e lo Scrittore - ciascuno divorato dalla propria devozione per l'arte", ribadendo l'ossessione come motore centrale dell'intera serie.

"L'atmosfera è valorizzata da una colonna sonora inquietante ma splendidamente evocativa, composta dal pluripremiato musicista Arek Reikowski. Ricostruita con HDR, ray tracing e illuminazione dinamica, questa edizione amplifica l'immersione in un mondo malinconico e agghiacciante."

Un pacchetto celebrativo

Il lancio della Masterpiece Edition per Nintendo Switch 2 si pone come un'operazione celebrativa per Layers of Fear, che è stato l'ultimo horror psicologico di Bloober Team prima che il team polacco passasse a una nuova fase, maggiormente incentrata sull'azione.

Rientrano ovviamente nel nuovo corso esperienze come l'eccellente remake di Silent Hill 2 e il successivo Cronos: The New Dawn, entrambi caratterizzati da tematiche horror ma appunto con una chiara componente action.

