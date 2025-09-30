Call of Duty Warzone si rivoluziona e si slega in parte dalle modalità Multigiocatore di CoD

Call of Duty Black Ops 7 si sta avvicinando e con la sua pubblicazione e con i successivi aggiornamenti anche i giocatori di Call of Duty: Warzone potranno ricevere tanti nuovi contenuti interessanti, comprese nuove mappe e novità di gameplay .

Le novità previste per Call of Duty Warzone

Con il lancio della Stagione 1, ci sarà una nuova mappa Resurgence chiamata Haven's Hollow che è ambientata nel cuore dei monti Appalachi. Haven's Hollow sarà un po' più grande di Rebirth ed è ambientato nello stesso luogo di Liberty Falls (senza gli zombie, chiaramente). I giocatori potranno esplorare i nuovi punti di interesse come Main Street, Train Station, Pond, Riverboat, Research Center, Lumber Mill e non solo.

Verdansk invece riceverà due nuovi punti di interesse: Factory e Signal Station. La prima proporrà un nuovo aspetto e vari miglioramenti, mentre la seconda potrà contare su una nuova meccanica di gameplay che permette di attivare la stazione per ricevere un aggiornamento visivo e un ping sulla mappa che mostra se in certe aree la densità di nemici sia elevata o meno.

Inoltre, Warzone cambia alcuni elementi di gameplay come l'uso degli accessori delle armi, con un limite di 5 unità e anche un percorso "senza accessori" per chi cerca una sfida di progressione. Gli accessori funzioneranno inoltre in modo diverso in Warzone rispetto alle modalità Multigiocatore a pagamento, così che le due modalità siano maggiormente slegate e il meta di Warzone si evolva in modo diverso e più rapido. Inoltre, le wildcard sono state rimosse e le overkill sono un perk automatico.

Il bottino presente nella mappa sarà più forte e con una progressione di rarità lineare. Viene poi aggiunto lo sprint tattico (nuovo perk) e lo sprint base è stato migliorato per compensare. Si aggiunge poi il Combat Roll (con il Mountaineer Perk), un movimento per limitare i danni in caso di caduta dall'alto. Ci sono poi alcuni cambiamenti nella lista di equipaggiamenti a disposizione, con nuove aggiunte (Needle Drone, Psych Grenade ed Echo Unit) e alcune rimozioni (coltelli da lancio, allarmi di prossimità, radar portatili e non solo).

Ricordiamo infine che i personaggi e la storia della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 sono stati presentati.