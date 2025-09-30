Call of Duty Warzone si rivoluziona e si slega in parte dalle modalità Multigiocatore di CoD

Call of Duty Black Ops 7 si sta avvicinando e con la sua pubblicazione e con i successivi aggiornamenti anche i giocatori di Call of Duty: Warzone potranno ricevere tanti nuovi contenuti interessanti, comprese nuove mappe e novità di gameplay.
Vediamo cosa possiamo aspettarci dal free to play di Activision.
Le novità previste per Call of Duty Warzone
Con il lancio della Stagione 1, ci sarà una nuova mappa Resurgence chiamata Haven's Hollow che è ambientata nel cuore dei monti Appalachi. Haven's Hollow sarà un po' più grande di Rebirth ed è ambientato nello stesso luogo di Liberty Falls (senza gli zombie, chiaramente). I giocatori potranno esplorare i nuovi punti di interesse come Main Street, Train Station, Pond, Riverboat, Research Center, Lumber Mill e non solo.
Verdansk invece riceverà due nuovi punti di interesse: Factory e Signal Station. La prima proporrà un nuovo aspetto e vari miglioramenti, mentre la seconda potrà contare su una nuova meccanica di gameplay che permette di attivare la stazione per ricevere un aggiornamento visivo e un ping sulla mappa che mostra se in certe aree la densità di nemici sia elevata o meno.
Inoltre, Warzone cambia alcuni elementi di gameplay come l'uso degli accessori delle armi, con un limite di 5 unità e anche un percorso "senza accessori" per chi cerca una sfida di progressione. Gli accessori funzioneranno inoltre in modo diverso in Warzone rispetto alle modalità Multigiocatore a pagamento, così che le due modalità siano maggiormente slegate e il meta di Warzone si evolva in modo diverso e più rapido. Inoltre, le wildcard sono state rimosse e le overkill sono un perk automatico.
Il bottino presente nella mappa sarà più forte e con una progressione di rarità lineare. Viene poi aggiunto lo sprint tattico (nuovo perk) e lo sprint base è stato migliorato per compensare. Si aggiunge poi il Combat Roll (con il Mountaineer Perk), un movimento per limitare i danni in caso di caduta dall'alto. Ci sono poi alcuni cambiamenti nella lista di equipaggiamenti a disposizione, con nuove aggiunte (Needle Drone, Psych Grenade ed Echo Unit) e alcune rimozioni (coltelli da lancio, allarmi di prossimità, radar portatili e non solo).
Ricordiamo infine che i personaggi e la storia della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 sono stati presentati.