Black Ops Royale è la nuova modalità di Call of Duty: Warzone

In questo modo, uno strumento raccolto come semplice bottino può trasformarsi gradualmente in un'arma leggendaria o addirittura esotica , capace di cambiare le sorti di uno scontro nelle fasi finali della partita. Gli archetipi non sono solo etichette, bensì definiscono il comportamento dell'arma andando a combinare benefici di classe e sinergie.

Tutto ruota dunque attorno alla capacità di adattarsi a ciò che si trova sul campo , senza scorciatoie o equipaggiamenti preconfigurati pronti all'uso. Le armi, tratte da Call of Duty: Black Ops 7, adottano un sistema basato su archetipi e livelli di rarità, con ogni bocca da fuoco dotata di una build tematica predefinita che è possibile sviluppare in un percorso composto da cinque accessori sbloccabili.

Black Ops Royale mette da parte alcune meccaniche tradizionali di Warzone , come i loadout personalizzati, il gulag e le buy station, optando per un'impostazione più strategica: si entra in azione con la tuta alare, si attera nella mappa di Avalon e si comincia a recuperare tutto il possibile per sopravvivere contro altre ventiquattro squadre.

Un'estensione di Black Ops 7

Black Ops Royale attinge alla lore di cui abbiamo parlato nella recensione di Call of Duty: Black Ops 7, mettendo ad esempio in campo il Cerebral Link: un'evoluzione dell'interfaccia che mantiene la struttura di Warzone ma aggiunge informazioni cruciali, come i valori di salute visibili, la rarità dell'arma equipaggiata e l'intero percorso di potenziamento disponibile.

L'inventario è stato ampliato per supportare più slot di equipaggiamento, mentre il sistema dei perk riprende l'impostazione della prima Battle Royale di Call of Duty, introducendo però maggiore flessibilità. Non esistono slot fissi: i potenziamenti sono consumabili e possono essere attivati quando la situazione lo richiede.

Dal punto di vista del gameplay, Black Ops Royale punta a rendere le partite più dinamiche: dall'infiltrazione con la tuta alare al Movimento Assoluto, dai veicoli che includono mezzi marittimi e aerei all'assenza del gulag, tutta l'esperienza guadagna velocità.