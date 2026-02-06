Giochi a meno di 10€ su PS Store per PS4 e PS5: ecco le promozioni più interessanti

Con l'inizio di febbraio le pubblicazioni di nuovi videogiochi iniziano a prendere ritmo, ma ovviamente significa dover spendere molto per avere un nuovo gioco. Alle volte è molto meglio sfruttare gli sconti del momento per poter giocare qualche ottimo titolo degli ultimi anni a un prezzo molto più accessibile. Ora, ad esempio, possiamo sfruttare gli sconti del PlayStation Store per ottenere tanti giochi a basso costo.
Più precisamente, vi vogliamo suggerire una serie di titoli a meno di dieci euro che valgono assolutamente l'acquisto.
Alcuni giochi a meno di 10€ su PS Store
Se siete degli amanti degli horror, vi proponiamo un paio di esperienze molto diverse: il famoso Resident Evil 7 biohazard (in versione Gold Edition con tutti i contenuti extra) si trova ora a 9,99€, mentre a poco meno (9,74€ per PS5 e 9,79€ per PS4) potete acquistare The Quarry, una sorta di Until Dawn ovvero una avventura cinematografica di genere slasher.
Chi cerca qualcosa di appassionante ma non pauroso potrebbe prendere in considerazione l'idea di optare per A Way Out, che costa solo 5,39€: considerando che con una sola copia si può giocare con una seconda persona online, potete dividere la spesa con un amico e pagare a testa solo 2,70€ circa.
Proseguendo con i giochi a basso prezzo del PS Store, potete trovare la Kingdom Come Deliverance Royale Edition a soli 7,99€, per scoprire questa serie di GDR che ha convinto tutto il mondo. Se invece volete un classico, allora potete optare per The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a soli 9,99€.
Ovviamente questi sono solo alcuni dei nomi interessanti a disposizione per i giocatori di PS4 e PS5. Se volete esplorare la lista dei giochi a meno di 10€ su PS Store, potete andare a questo indirizzo.