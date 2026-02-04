Il PlayStation Store lancia “Le scelte della critica” con offerte sui migliori giochi PS4 e PS5 del 2025

Il PlayStation Store ha inaugurato oggi le nuove offerte della categoria "Le scelte della critica", che includono alcuni dei giochi PS4 e PS5 più apprezzati del 2025 e degli ultimi anni. Una buona occasione per recuperare uno o più titoli approfittando di sconti consistenti.
Si parte dal gioco più premiato in assoluto: Clair Obscur: Expedition 33, ora disponibile a 39,99 euro con uno sconto del 20%. Kingdom Come Deliverance 2 scende invece a metà prezzo, acquistabile a 34,99 euro. Per chi volesse recuperare l'intera saga, è disponibile anche il bundle con il primo capitolo - che dovrebbe ricevere a breve un upgrade per PS5 - al costo di 49,99 euro.
Altre promozioni lanciate oggi
Tra le altre offerte troviamo Forza Horizon 5 a 41,99 euro, con un taglio del 40% rispetto al prezzo originale. Per chi preferisce gli sparatutto, Battlefield 6 è ora proposto a 51,99 euro, in calo rispetto ai canonici 79,99 euro.
Monster Hunter Wilds potrebbe attirare a 39,99 euro, grazie al prezzo dimezzato e ai numerosi aggiornamenti con contenuti e ottimizzazioni pubblicati dopo il lancio. In sconto anche Borderlands 4, ora disponibile a 55,99 euro grazie a una riduzione del 30%.
Segnaliamo anche Assassin's Creed Shadows a 39,99 euro (-50%), Split Fiction a 37,49 euro (-25%), EA Sports FC 25 a 31,99 euro (-60%) e Cyberpunk 2077 a 22,49 euro (-55%). Tutte le promozioni saranno attive fino alle 00:59 del 26 febbraio. Trovate la pagina dedicata del PlayStation Store a questo indirizzo.