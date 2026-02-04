Il PlayStation Store lancia “Le scelte della critica” con offerte sui migliori giochi PS4 e PS5 del 2025

Il PlayStation Store ha inaugurato oggi le nuove offerte della categoria "Le scelte della critica", che includono alcuni dei giochi PS4 e PS5 più apprezzati del 2025 e degli ultimi anni. Una buona occasione per recuperare uno o più titoli approfittando di sconti consistenti.

Si parte dal gioco più premiato in assoluto: Clair Obscur: Expedition 33, ora disponibile a 39,99 euro con uno sconto del 20%. Kingdom Come Deliverance 2 scende invece a metà prezzo, acquistabile a 34,99 euro. Per chi volesse recuperare l'intera saga, è disponibile anche il bundle con il primo capitolo - che dovrebbe ricevere a breve un upgrade per PS5 - al costo di 49,99 euro.