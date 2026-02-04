In attesa di GTA 6, GTA 5 continua a vendere a vagonate e traina Take-Two con NBA 2K

Il recente report ufficiale di Take-Two Interactive segnala 1,7 miliardi di dollari di entrate nette con un incremento del 25% rispetto all'anno precedente e un totale netto di 1,76 miliardi di dollari che rappresenta un incremento del 28% rispetto all'anno precedente , risultati che superano anche le aspettative del publisher.

Sembra proprio che non ci sia gran fretta di lanciare GTA 6 per Take-Two, considerando che GTA 5 continua a vendere in maniera impressionante e trainare le finanze dell'editore insieme alle performance di NBA 2K , come emerge dai risultati finanziari.

Record su record da 10 anni a questa parte per GTA 5

La crescita nel terzo trimestre dell'anno fiscale di Take-Two è stata guidata da GTA 5 e NBA 2K in particolare, sia per quanto riguarda le vendite standard che le micro-transazioni, considerando le piattaforme online di entrambi i titoli.

Per quanto riguarda GTA 5, il gioco ha raggiunto 225 milioni di copie vendute nel mondo, proseguendo nel suo incredibile percorso che lo piazza ai vertici della classifica dei videogiochi più venduti nella storia.

NBA 2K26 ha superato gli 8 milioni di copie vendute, ma anche in questo caso quello che conta maggiormente è probabilmente la spesa ricorrente degli utenti sulle micro-transazioni e il supporto online del gioco, con utenti attivi cresciuti del 30% rispetto all'anno precedente.

Questo superamento delle aspettative da parte di GTA 5, GTA Online e NBA 2K26 incrementa le previsioni di profitto per il prossimo anno fiscale da 6,4 miliardi a 6,7 miliardi di dollari, cosa che riflette l'incremento nelle prestazioni dei titoli precedenti e "alte aspettative per vari titoli chiave nel quarto trimestre", dove dovrebbe ovviamente piazzarsi il lancio di GTA 6.