GTA 6 uscirà solo in digitale senza copie fisiche al lancio? Il CEO di Take-Two fa chiarezza

Il boss di Take-Two ha smentito i rumor su un lancio solo digitale di GTA 6: il gioco arriverà il 19 novembre anche in versione fisica.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/02/2026
Jason e Lucia in un artwork di GTA 6
Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, ha commentato le indiscrezioni secondo cui Rockstar Games avrebbe intenzione di pubblicare GTA 6 inizialmente solo in formato digitale, rimandando le copie fisiche a un secondo momento.

Il rumor, diffuso a gennaio dalla testata polacca PPE, nasceva da informazioni fornite dal leaker Graczdari, ritenuto affidabile dopo alcune anticipazioni corrette, tra cui l'arrivo di Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5. Secondo questa "gola profonda", Rockstar avrebbe valutato di posticipare le edizioni fisiche di settimane o addirittura mesi (si parlava perfino di febbraio 2027) per ridurre il rischio di fughe di notizie e spoiler da copie finite in anticipo nelle mani sbagliate, come già accaduto molte volte in passato.

GTA 6 sarà disponibile sia in formato digitale che fisico al lancio, rassicura Zelnick

Fortunatamente, Zelnick ha smentito completamente queste voci. Interpellato da Variety, il boss di Take-Two ha dichiarato: "Non è questo il piano", ribadendo con chiarezza che GTA 6 arriverà regolarmente nei negozi il 19 novembre, senza alcun rinvio delle copie fisiche né l'adozione di strategie particolari per contrastare in anticipo eventuali leak o spoiler.

Alcuni fan di GTA 6 arriverebbero a usare droni e documenti falsi per vedere il gioco Alcuni fan di GTA 6 arriverebbero a usare droni e documenti falsi per vedere il gioco

Inoltre, poche ore fa, inoltre, Take-Two ha annunciato che la campagna marketing di GTA 6 prenderà il via durante l'estate, un segnale incoraggiante sul rispetto della data di uscita e che contribuisce ad allontanare, almeno per ora, il timore di un ulteriore rinvio, pur restando sempre possibile qualche imprevisto lungo il percorso.

