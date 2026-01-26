GTA 6 potrebbe essere rinviato ancora, per quanto riguarda la versione fisica

Il sito polacco PPE riferisce in queste ore un'informazione ricevuta da un leaker chiamato Graczdari, considerato affidabile per aver svelato in precedenza alcune informazioni rivelatesi corrette, secondo la quale Rockstar Games potrebbe avere intenzione di rinviare il lancio di GTA 6 per quanto riguarda le edizioni fisiche del gioco.

Ovviamente va preso tutto come una voce di corridoio poco controllata, ma la fonte in questione aveva in precedenza riferito correttamente l'arrivo della conversione di Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5 in tempi non sospetti e anche la data di uscita di Sonic Racing: CrossWorlds su Nintendo Switch 2, dunque potrebbe non essere totalmente da scartare.

Il leaker, in particolare, si occuperebbe della distribuzione e vendita di videogiochi in Europa e ha agganci per quanto riguarda il mercato retail, e da questa deriverebbe l'idea che GTA 6 potrebbe uscire inizialmente solo in digitale.