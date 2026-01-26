GTA 6 potrebbe essere rinviato ancora, per quanto riguarda la versione fisica

Il sito polacco PPE riferisce in queste ore un'informazione ricevuta da un leaker chiamato Graczdari, considerato affidabile per aver svelato in precedenza alcune informazioni rivelatesi corrette, secondo la quale Rockstar Games potrebbe avere intenzione di rinviare il lancio di GTA 6 per quanto riguarda le edizioni fisiche del gioco.
Ovviamente va preso tutto come una voce di corridoio poco controllata, ma la fonte in questione aveva in precedenza riferito correttamente l'arrivo della conversione di Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5 in tempi non sospetti e anche la data di uscita di Sonic Racing: CrossWorlds su Nintendo Switch 2, dunque potrebbe non essere totalmente da scartare.
Il leaker, in particolare, si occuperebbe della distribuzione e vendita di videogiochi in Europa e ha agganci per quanto riguarda il mercato retail, e da questa deriverebbe l'idea che GTA 6 potrebbe uscire inizialmente solo in digitale.
Un problema di spoiler
In sostanza, secondo Graczdari, Take-Two, al momento non avrebbe in programma un'edizione fisica di GTA 6, o quantomeno non l'avrebbe al momento della data di uscita annunciata, ovvero il 19 novembre 2026, cosa che potrebbe portare a un lancio dilazionato con la sola versione digitale ad essere messa a disposizione al day one.
Più che un problema tecnico o di approvvigionamento copie, sembra che Take-Two e Rockstar Games avrebbero deciso di adottare questa misura per limitare i possibili leak, spoiler e anticipazioni che potrebbero derivare da una distribuzione anticipata di copie fisiche, come spesso succede.
"Ci stanno arrivando sempre più informazioni secondo cui la versione in scatola non verrà pubblicata contemporaneamente alla versione digitale, al fine di prevenire fughe di notizie", avrebbe riferito il leaker, secondo una traduzione automatica dal sito PPL.
Si tratterebbe però di un ritardo notevole per la versione fisica, in base a quanto riferito: "Riceviamo notizie contrastanti: alcuni sostengono che la versione fisica uscirà 3-4 settimane dopo il lancio digitale, altri invece affermano che ciò non avverrà prima dell'inizio del 2027. Maggiori informazioni saranno disponibili a metà febbraio".
Si tratterebbe dunque di un notevole rinvio, che potrebbe andare da tre settimane a oltre un mese, con la prospettiva addirittura di arrivare ai primi del 2027 per l'edizione fisica di GTA 6.
Ulteriori informazioni potrebbero arrivare a metà febbraio, sempre secondo la medesima fonte, dunque non dovrebbe mancare molto all'eventuale chiarimento, tenendo comunque conto che si tratta solo di una voce di corridoio. L'idea che Take-Two voglia privarsi di enormi vendite subito al lancio di GTA 6 per una motivazione del genere - considerando che si tratta di un titolo in grado di attirare utenti che puntano soprattutto sul formato fisico - risulta un po' difficile da credere, ma restiamo in attesa di eventuali delucidazioni.
Di recente abbiamo visto che un'esplosione ha colpito Rockstar North, il team di GTA 6, ma con nessun ferito e lo studio subito operativo, mentre Rockstar Games avrebbe reso pubbliche informazioni di GTA 6 Online tramite dei documenti di tribunale.