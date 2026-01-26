Dragon Quest 7 Reimagined si mostra nel nuovo trailer "Adventure Log Parte 2" sui personaggi

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per Dragon Quest 7 Reimagined, il remake del celebre settimo capitolo della serie di JRPG, in questo caso incentrato sui personaggi e in particolare sui compagni di avventura, intitolato "Adventure Log Parte 2".

Il video si concentra dunque sui personaggi principali presenti nella storia di Dragon Quest 7 Reimagined, sia gli alleati che fanno parte del gruppo di avventurieri principale che gli altri che si potranno incontrare lungo il cammino, almeno per quanto riguarda i più importanti.

Questo ci consente anche di dare un'occhiata ad altri aspetti del gioco e apprezzare ancora il grosso lavoro di rifacimento grafico e tecnico generale che gli sviluppatori hanno effettuato sull'originale.