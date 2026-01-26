Dragon Quest 7 Reimagined si mostra nel nuovo trailer "Adventure Log Parte 2" sui personaggi

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per Dragon Quest 7 Reimagined, il remake del celebre settimo capitolo della serie di JRPG, in questo caso incentrato sui personaggi e in particolare sui compagni di avventura, intitolato "Adventure Log Parte 2".
Il video si concentra dunque sui personaggi principali presenti nella storia di Dragon Quest 7 Reimagined, sia gli alleati che fanno parte del gruppo di avventurieri principale che gli altri che si potranno incontrare lungo il cammino, almeno per quanto riguarda i più importanti.
Questo ci consente anche di dare un'occhiata ad altri aspetti del gioco e apprezzare ancora il grosso lavoro di rifacimento grafico e tecnico generale che gli sviluppatori hanno effettuato sull'originale.
Manca poco al lancio
Non manca molto ormai al lancio di Dragon Quest 7 Reimagined, considerando che la data di uscita è fissata per il 5 febbraio, dunque la prossima settimana, ma possiamo continuare a prepararci al suo arrivo con questo nuovo trailer che approfondisce la conoscenze del cast.
La storia narra le vicende di un giovane eroe, figlio di un importante pescatore del villaggio di Baia Sardina sull'isola di Estard, e dei suoi amici, Kiefer e Maribel, che scoprono un misterioso frammento di mappa che il padre dell'eroe porta a casa da una battuta di pesca.
Ulteriori indagini portano i protagonisti a scoprire che il mondo in cui vivono, che sembrava consistere solo della loro piccola isola, un tempo conteneva molti continenti che sono stati in qualche modo sigillati.
Il remake, oltre ad avere una grafica completamente nuova, presenta anche alcune altre evoluzioni come una certa rifinitura del gameplay, con un nuovo sistema di combattimento più dinamico, e un ritmo più veloce in generale.
Nei giorni scorsi abbiamo visto la sequenza introduttiva di Dragon Quest 7 Reimagined, oltre a un trailer sul mondo del gioco.