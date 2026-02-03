GTA 6 farà partire il marketing dedicato al lancio nei prossimi mesi, ecco quando

Dopo il posticipo non siamo più così vicini al lancio di GTA 6, ma per un gioco così grosso la macchina del marketing dovrà partire con notevole anticipo e programmazione, cosa che spiega come mai il piano è di iniziare già nei prossimi mesi.
In base a quanto emerso dalla conferenza finanziaria di Take-Two Interactive, tenutasi nei giorni scorsi, è emerso che il marketing di GTA 6 partirà ufficialmente questa estate, ovvero nel terzo trimestre del 2026, in attesa di ulteriori comunicazioni più precise.
Si tratta di un elemento fondamentale per una produzione colossale come GTA 6, nonostante il titolo abbia di per sé già un'attrattiva tale da non necessitare nemmeno di grandi pubblicità.
Una partenza per tempo
GTA 6 si propone come un fenomeno di massa e globale, dunque dovrà fare presa anche sul pubblico generalista, non necessariamente informato sulle ultime novità e uscite, dunque la pubblicità, le iniziative promozionali e la comunicazione avranno un ruolo fondamentale nel percorso di avvicinamento al lancio.
Per questo motivo, l'editore sta programmando un'azione prolungata nel tempo e da avviare in anticipo, già vari mesi prima dell'uscita di GTA 6, fissata per il 19 novembre 2026, a meno che non rinviato ancora.
"I nostri risultati nell'anno fiscale 2026 sono stati straordinari e guardiamo con grande fiducia all'anno fiscale 2027", ha riferito Take-Two in un comunicato.
"Questo promette di essere rivoluzionario per Take-Two e per l'intero settore dell'intrattenimento, grazie all'uscita di Grand Theft Auto VI prevista per il 19 novembre e alla campagna di marketing di Rockstar che inizierà quest'estate".