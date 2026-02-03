GTA 6 farà partire il marketing dedicato al lancio nei prossimi mesi, ecco quando

Dopo il posticipo non siamo più così vicini al lancio di GTA 6 , ma per un gioco così grosso la macchina del marketing dovrà partire con notevole anticipo e programmazione, cosa che spiega come mai il piano è di iniziare già nei prossimi mesi .

Una partenza per tempo

GTA 6 si propone come un fenomeno di massa e globale, dunque dovrà fare presa anche sul pubblico generalista, non necessariamente informato sulle ultime novità e uscite, dunque la pubblicità, le iniziative promozionali e la comunicazione avranno un ruolo fondamentale nel percorso di avvicinamento al lancio.

Per questo motivo, l'editore sta programmando un'azione prolungata nel tempo e da avviare in anticipo, già vari mesi prima dell'uscita di GTA 6, fissata per il 19 novembre 2026, a meno che non rinviato ancora.

"I nostri risultati nell'anno fiscale 2026 sono stati straordinari e guardiamo con grande fiducia all'anno fiscale 2027", ha riferito Take-Two in un comunicato.

"Questo promette di essere rivoluzionario per Take-Two e per l'intero settore dell'intrattenimento, grazie all'uscita di Grand Theft Auto VI prevista per il 19 novembre e alla campagna di marketing di Rockstar che inizierà quest'estate".