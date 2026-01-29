Stando a quanto riportato dallo youtuber Reece Reilly, alcuni fan di GTA 6 arriverebbero a usare droni e documenti falsi per vedere il gioco, tentando con questi espedienti di superare i controlli di sicurezza di Rockstar Games.

Nel commentare le recenti voci sulla possibilità che il nuovo episodio della serie venga pubblicato al lancio nel solo formato digitale onde evitare possibili leak dovuti a una distribuzione anticipata delle copie fisiche, Reilly ha riferito di alcuni episodi piuttosto inquietanti che gli sono stati raccontanti.

"Ho sentito storie da sviluppatori Rockstar su fan squilibrati che cercavano di entrare nei loro edifici per ottenere qualsiasi informazione possibile: da chi falsificava documenti d'identità a chi faceva volare droni sopra le finestre per provare a catturare immagini o video", ha detto lo youtuber.

Quanto alle voci sul rinvio della versione fisica, Reilly ha detto che "purtroppo esistono diversi appassionati fuori di testa di Rockstar Games che arriverebbero a introdursi nei negozi o negli stabilimenti di produzione per rubare i dischi di GTA 6, così come ci sono persone dall'interno che li farebbero trapelare."