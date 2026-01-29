Su Amazon è disponibile il nuovo AMD RYZEN 7 9850X3D: l'ultima frontiera dei processori dedicati al gaming

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare il nuovo AMD RYZEN 7 9850X3D, processore gaming che viene venduto al prezzo di 519,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: L'AMD Ryzen 7 9850X3D è dotato di 8 core e 16 thread sbloccati, questo processore sfrutta la nuova architettura Zen 5 per offrire un notevole salto in avanti in termini di efficienza, potenza e reattività. Uno dei suoi punti di forza è l'impressionante quantitativo di 104 MB di cache totale (L2 + L3), resa possibile grazie alla tecnologia 3D V-Cache di seconda generazione.