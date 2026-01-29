Su Amazon è disponibile il nuovo AMD RYZEN 7 9850X3D: l'ultima frontiera dei processori dedicati al gaming

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare il nuovo AMD RYZEN 7 9850X3D, processore gaming che viene venduto al prezzo di 519,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: L'AMD Ryzen 7 9850X3D è dotato di 8 core e 16 thread sbloccati, questo processore sfrutta la nuova architettura Zen 5 per offrire un notevole salto in avanti in termini di efficienza, potenza e reattività. Uno dei suoi punti di forza è l'impressionante quantitativo di 104 MB di cache totale (L2 + L3), resa possibile grazie alla tecnologia 3D V-Cache di seconda generazione.
Ulteriori dettagli
Il Ryzen 7 9850X3D raggiunge una frequenza Boost fino a 5,6 GHz, garantendo prestazioni single-core estremamente elevate. Questo incremento delle frequenze si traduce in una maggiore fluidità, tempi di risposta più rapidi e un vantaggio concreto negli scenari competitivi, rafforzando la posizione di AMD nel settore.
Compatibile con il socket AM5, il processore si inserisce nelle piattaforme di nuova generazione, supportando le tecnologie più recenti. Con un TDP di 120W, offre un equilibrio efficace tra potenza e consumi, pur richiedendo un sistema di raffreddamento dedicato, poiché il dissipatore non è incluso. Abbiamo analizzato questo processore, per farti un'idea più completa ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione.