Highguard è sotto attacco, alcuni sviluppatori difendono il gioco

Highguard è sotto attacco, non c'è dubbio: fin dal suo debutto, lo sparatutto free-to-play di Wildlight Entertainment è stato oggetto di polemiche e recensioni negative, finendo nel proverbiale occhio del ciclone. Alcuni sviluppatori, però, difendono il gioco.

"Nessun titolo è perfetto al day one (il nostro di certo non lo era)", hanno scritto ad esempio gli autori di Splitgate: Arena Reloaded. "Se vedete del potenziale, condividete feedback: aiuta a rendere il gioco migliore, ed è qualcosa per cui dovremmo tutti fare il tifo."

"Sono stanco di leggere notizie su quanti giocatori Highguard abbia perso", ha detto invece Thomas Puha, communications director di Remedy Entertainment, riferendosi a ciò che ha percepito come un accanimento da parte della stampa internazionale.

"Certo, si può sostenere che si tratti di riportare i fatti, ma non riesco a scrollarmi di dosso la sensazione che sia una sorta di 'celebrazione' di un gioco che va male e la volontà di pubblicare resoconti negativi solo per il gusto di farlo."