Highguard è sotto attacco, alcuni sviluppatori difendono il gioco

Highguard è sotto attacco, non c'è dubbio: fin dal suo debutto, lo sparatutto free-to-play di Wildlight Entertainment è stato oggetto di polemiche e recensioni negative, finendo nel proverbiale occhio del ciclone. Alcuni sviluppatori, però, difendono il gioco.
"Nessun titolo è perfetto al day one (il nostro di certo non lo era)", hanno scritto ad esempio gli autori di Splitgate: Arena Reloaded. "Se vedete del potenziale, condividete feedback: aiuta a rendere il gioco migliore, ed è qualcosa per cui dovremmo tutti fare il tifo."
"Sono stanco di leggere notizie su quanti giocatori Highguard abbia perso", ha detto invece Thomas Puha, communications director di Remedy Entertainment, riferendosi a ciò che ha percepito come un accanimento da parte della stampa internazionale.
"Certo, si può sostenere che si tratti di riportare i fatti, ma non riesco a scrollarmi di dosso la sensazione che sia una sorta di 'celebrazione' di un gioco che va male e la volontà di pubblicare resoconti negativi solo per il gusto di farlo."
Anche Larian si è espressa al riguardo
A pochi giorni dall'annuncio di Divinity, anche Larian Studios ha fatto sentire la propria voce per bocca del suo director of publishing, Michael Douse. "Ricordo di essere salito sul palco al DICE cercando di provare a trovare un punto d'incontro con un pubblico di dirigenti che non riusciva - o non voleva - capire cosa dovesse realizzare, o nemmeno cosa stesse cercando di fare", ha scritto Douse.
"È curioso che più ci siamo avvicinati al pubblico, più l'industria si sia allontanata dal comprendere cosa dovrebbe creare. In mezzo a questa incertezza finiscono gli errori e le persone che ci sono dietro. Tuttavia, se non sono loro la causa degli errori, sono invece la ragione dei successi."
"Risulta facile celebrare il fallimento perché dà sicurezza sentirsi nel giusto, ma spero che tutti trovino qualcosa a cui aggrapparsi per spezzare questo ciclo di cinismo. Lo sviluppo dei videogiochi vive di ottimismo, in contrasto con l'economia: se ottimismo ed entusiasmo scompaiono alla stessa velocità con cui si restringe il mercato, la situazione diventerà complicata."
"Fortunatamente esistono community estremamente coinvolte e opportunità a basso costo ovunque. Sta solo diventando molto più difficile emergere dal rumore di fondo."