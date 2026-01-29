Heroes of Might and Magic: Olden Era godrà della consulenza del padre della serie

L'editore Hooded Horse e lo studio di sviluppo Unfrozen hanno annunciato che l'attesissimo strategico fantasy Heroes of Might and Magic: Olden Era godrà della consulenza nientemente che di Jon Van Caneghem, il padre della serie Might & Magic . Si tratta del fondatore di New World Computing, cui dobbiamo sia la serie di giochi di ruolo, sia quella degli Heroes. Il suo ruolo sarà quello di consulente creativo e a nostro giudizio si tratta di una mossa di marketing ottima per attirare l'attenzione dei fan storici della serie. Si vede che non è più Ubisoft a gestire direttamente il gioco, ma un editore che sa come maneggiare titoli di questo genere.

Chi è Caneghem

Per inciso, Caneghem ha fondato New World Computing nel 1983 e ha contribuito a dare vita alla serie Might and Magic con l'uscita di Might and Magic: Book One, pubblicato nel 1986. Nel 2004 è stato inserito nella Computer Gaming World Hall of Fame per i giochi di strategia e di ruolo. La sua carriera nel mondo dei videogiochi è lunga decenni e include collaborazioni con NCSoft, EA, Trion e molte altre grandi realtà.

È bello sapere che affiancherà gli sviluppatori di Unfrozen occupandosi di game design, worldbuilding e di altri aspetti creativi legati a Olden Era.

"È un grande piacere vedere il mondo che ho costruito tanti anni fa prosperare ed essere parte dei ricordi di così tante persone", ha dichiarato Caneghem. "Sono molto felice di poter contribuire ancora una volta e di percorrere questa strada insieme a tutti voi che avete reso Might and Magic la serie leggendaria che è oggi".

"Jon è una persona incredibile, di grande talento e una vera leggenda per tutti i fan del franchise; il suo lavoro mi ha ispirato a essere chi sono oggi", ha detto Denis Fedorov, CEO di Unfrozen. "Siamo davvero lieti che Jon abbia accettato la nostra proposta di diventare consulente creativo onorario per Unfrozen".