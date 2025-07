Sarà l'editore di Manor Lords a occuparsi della vendita di Heroes of Might and Magic: Olden Era, non Ubisoft

Ubisoft ha appena compiuto una mossa non proprio usualissima nel mondo dei videogiochi: ha affidato la vendita di un suo gioco, lo strategico fantasy Heroes Of Might And Magic: Olden Era , a un altro editore, Hooded Horse , un nome meno conosciuto ma che, a differenza della compagnia degli Assassin's Creed, viene da una lunga scia di successi su PC, primo fra tutti Manor Lords , ma anche Against the Storm, Norland e Cataclismo. Inoltre, il 7 agosto pubblicherà l'attesissimo Endless Legend 2. Insomma, parliamo di una realtà specializzata in strategici e gestionali sicuramente interesante.

Ubisoft non capisce più questo mercato?

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Hooded Horse per supportare il prossimo capitolo di Heroes of Might and Magic," ha dichiarato Alain Corre, chief publishing officer di Ubisoft. "La loro passione per il franchise e il forte legame con le community di strategia li rendono il complemento perfetto al talento creativo di Unfrozen."

Unfrozen è lo studio che sta sviluppando Heroes Of Might And Magic: Olden Era e, a loro volta, si dicono "molto entusiasti" di poter lanciare i propri incantesimi sotto lo sguardo vigile di Tim Bender, CEO di Hooded Horse.

"Questa è una relazione unica," ha spiegato un rappresentante di Hooded Horse, chiarendo che gli specialisti della strategia si occuperanno delle "operazioni quotidiane di publishing" del gioco e figureranno accanto a Ubisoft nella pagina Steam.

"Hooded Horse agirà come publisher, come fa per tutti gli altri suoi titoli, ma Ubisoft rimane comunque coinvolta, fornendo supporto dove necessario, e resta anche proprietaria della proprietà intellettuale di Heroes."

I ragazzi di Unfrozen affermano che pubblicare con Hooded Horse "significa più supporto sul marketing, maggiore visibilità e un grande aiuto a raggiungere più regioni." Il che stupisce, viste le diverse dimensioni dei due editori.