Heroes of Might and Magic: Olden Era si mostra con un trailer del gameplay

Ubisoft ha pubblicato un trailer del gameplay di Heroes of Might and Magic: Olden Era, il nuovo episodio della celebre serie strategica che farà il proprio debutto su PC nel corso del secondo trimestre di quest'anno.

Il video mostra alcune delle intense battaglie a turni con cui avremo modo di cimentarci nella campagna del gioco, che ci vedrà visitare per la prima volta il continente di Jadame: un luogo finora soltanto menzionato ma mai esplorato.

La formula di Heroes of Might and Magic: Olden Era riprende l'impianto tradizionale del franchise, chiedendoci di costruire e potenziare il nostro castello, radunare eserciti formidabili e guidarli per affrontare la minaccia dell'Hive: un'orda di insettoidi corrotti da un'entità demoniaca.

Le brevi sequenze di gameplay sembrano senza dubbio confermare un'esperienza interessante e ricca di spunti, che i numerosi fan della serie non dovrebbero lasciarsi sfuggire.