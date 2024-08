Il gioco può essere affrontato in solitaria attraverso una nuova campagna, varie mappe singole e scenari praticamente infiniti generati casualmente, oppure è possibile prendere parte a battaglie in varie modalità multiplayer.

Heroes of Might & Magic: Olden Era è un nuovo capitolo della celebre serie e si svolge a Enroth , nel continente di Jadame, menzionato ma mai esplorato prima d'ora dalla serie.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale ma il titolo verrà comunque lanciato in accesso anticipato , con ulteriori informazioni che verranno svelate in seguito. A detta degli sviluppatori, dovrebbe trattarsi di un ritorno alle origini della serie, che tornerà a concentrarsi sulle caratteristiche più classiche della struttura strategica.

Senza troppo clamore, Ubisoft ha annunciato con un trailer alla Gamescom 2024 anche Heroes of Might & Magic: Olden Era , che segna di fatto il ritorno di una serie storica sulle scene, che sembra riprendere le sue tradizioni strategiche.

Heroes of Might and Magic: Olden Era è stato annunciato con un trailer durante la Gamescom 2024, e rappresenta il ritorno di una serie storica nel panorama degli strategici.

Segnalazione Errore

Heroes of Might and Magic: Olden Era annunciato in trailer alla Gamescom, il ritorno di una serie storica