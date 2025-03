Minecraft e Fossil si sincronizzano per lanciare una linea di orologi ufficiali

La sinergia tra produttori di orologi e videogiochi non è una novità. Soprattutto i titoli di maggior successo tendono ad attirare marchi prestigiosi per la realizzazione di prodotti esclusivi. Quindi non stupisce di sapere che, nelle vicinanze dell'uscita di Un Film Minecraft, l'azienda Svizzera Fossil abbia annunciato una linea di orologi dedicata proprio a Minecraft.