Disponibile la demo di Heroes of Might and Magic: Olden Era, ma il lancio è stato rinviato

Lo studio di sviluppo Unfrozen e l'editore Hooded Horse, che fa le veci di Ubisoft, hanno annunciato la disponibilità su Steam della demo di Heroes of Might and Magic: Olden Era , attesissimo nuovo capitolo della storica serie di strategici tattici a turni. Purtroppo ci sono anche delle cattive notizie: il lancio del gioco è stato rinviato . Quindi non uscirà più nel 2025, ma nel 2026, in data ancora da destinarsi.

I contenuti della demo

Quali sono i contenuti della demo? Si tratta di un dimostrativo davvero ricco, in realtà, che offre molte ore di gioco.

I contenuti della demo di Heroes of Might and Magic: Olden Era

Intanto sarà disponibile il tutorial, che non fa mai male, soprattutto se si è un po' a digiuno con il genere. Inoltre si potranno giocare tre modalità diverse: Arena, in cui si combatterà contro ondate di nemici di forza crescente, creandosi un eroe da zero; Classica, ossia l'esperienza di Heroes of Might and Magic: Olden Era in purezza, con mappe da esplorare, risorse da raccogliere, combattimenti da vincere, città da gestire e quant'altro; Eroe singolo, come la modalità classica, ma più focalizzata e con la possibilità di selezionare un solo eroe.

Saranno inoltre presenti quattro delle sei fazioni della versione finale: gli esseri umani (Temple), i non morti (Necropolis), le creature del sottosuolo con elfi oscuri annessi (Dungeon) e gli abomini antichi (Schism).

Viene sottolineato che la demo non ha limiti di tempo. Quindi potete scaricarla e giocarci quanto volete.

Insomma, cosa fate ancora qui? Andate sulla pagina Steam di Heroes of Might and Magic: Olden Era e scaricate la demo, perché ne vale davvero la pena.