Disponibile la demo di Heroes of Might and Magic: Olden Era, ma il lancio è stato rinviato

Lo studio di sviluppo Unfrozen e l'editore Hooded Horse, che fa le veci di Ubisoft, hanno annunciato la disponibilità su Steam della demo di Heroes of Might and Magic: Olden Era, attesissimo nuovo capitolo della storica serie di strategici tattici a turni. Purtroppo ci sono anche delle cattive notizie: il lancio del gioco è stato rinviato. Quindi non uscirà più nel 2025, ma nel 2026, in data ancora da destinarsi.
I contenuti della demo
Quali sono i contenuti della demo? Si tratta di un dimostrativo davvero ricco, in realtà, che offre molte ore di gioco.
Intanto sarà disponibile il tutorial, che non fa mai male, soprattutto se si è un po' a digiuno con il genere. Inoltre si potranno giocare tre modalità diverse: Arena, in cui si combatterà contro ondate di nemici di forza crescente, creandosi un eroe da zero; Classica, ossia l'esperienza di Heroes of Might and Magic: Olden Era in purezza, con mappe da esplorare, risorse da raccogliere, combattimenti da vincere, città da gestire e quant'altro; Eroe singolo, come la modalità classica, ma più focalizzata e con la possibilità di selezionare un solo eroe.
Saranno inoltre presenti quattro delle sei fazioni della versione finale: gli esseri umani (Temple), i non morti (Necropolis), le creature del sottosuolo con elfi oscuri annessi (Dungeon) e gli abomini antichi (Schism).
Viene sottolineato che la demo non ha limiti di tempo. Quindi potete scaricarla e giocarci quanto volete.
Insomma, cosa fate ancora qui? Andate sulla pagina Steam di Heroes of Might and Magic: Olden Era e scaricate la demo, perché ne vale davvero la pena.