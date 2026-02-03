Borderlands 4 potrebbe non uscire su Nintendo Switch 2, lo sviluppo è stato bloccato

Non sono state riferite motivazioni specifiche per la decisione, che al momento resta alquanto misteriosa, considerando il successo che sta riscuotendo Nintendo Switch 2 sul mercato, certificato proprio dai numeri annunciati in queste ore dalla compagnia.

Take-Two Interactive ha riferito di aver bloccato lo sviluppo di Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 , con il gioco che a questo punto potrebbe non arrivare sulla console in questione, dove era atteso alcuni mesi dopo l'uscita originale.

Continua comunque il supporto sulle altre piattaforme

"Abbiamo preso la difficile decisione di sospendere lo sviluppo di questa versione", ha dichiarato Alan Lewis, portavoce di Take-Two, a Variety, per quanto riguarda l'edizione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4.

"Il nostro obiettivo rimane quello di fornire contenuti di qualità post-lancio ai giocatori, continuando a migliorare il gioco per ottimizzarlo", ha aggiunto poi, confermando comunque il supporto per le versioni già disponibili sul mercato.

"Continuiamo a collaborare strettamente con i nostri partner di Nintendo", ha poi aggiunto, ma parlando di altri giochi: "Abbiamo PGA Tour 2K25 in uscita e WWE 2K26, e siamo incredibilmente entusiasti di portare altri nostri titoli su quella piattaforma in futuro".

Nel frattempo abbiamo visto il programma dei nuovi contenuti previsti per il 2026 di Borderlands 4, che sulle altre piattaforme continuerà ad essere supportato a lungo.