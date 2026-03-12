Borderlands 4 svela la data di uscita del DLC Mad Ellie e la Cripta dei Dannati, introduce un nuovo Cacciacripta

Continua il supporto post-lancio di Bordelands 4 con nuovi contenuti. Oggi 2K e Gearbox Software hanno svelato che il Pacchetto Storia 1: Mad Ellie e La Cripta dei Dannati sarà disponibile il 26 marzo. L'espansione introduce anche il nuovo personaggio giocabile C4SH.
L'espansione introduce una nuova avventura ambientata nel gelido Whispering Glacier, dove una minaccia cosmica incombe su Kairos. I giocatori affiancano Ellie, brillante meccanica e figlia di Moxxi, in una missione per distruggere un monolito alieno e penetrare nella Cripta dei Dannati, guidati dall'eccentrico Mancubus Bloodtooth. L'area, caratterizzata da relitti abbandonati e segreti oscuri, offre nuove missioni, attività, collezionabili e sezioni da sbloccare distruggendo enormi escrescenze organiche.
Gli altri contenuti dell'espansione
Debutta inoltre un nuovo Cacciacripta: C4SH il Rogue, un CasinoBot che utilizza un mazzo magico dai poteri oscuri per manipolare la fortuna e scatenare potenti effetti, con tre Abilità d'Azione e tre alberi delle abilità dedicati.
L'espansione introduce anche un sistema di World Boss, che teletrasporta i giocatori in una dimensione da incubo dove affrontare entità oscure. Per accedere al contenuto è necessario possedere il Pacchetto Storia 1 e aver completato la missione "Elaborazioni Pesanti"; è consigliato dal livello 13, con la possibilità di creare un nuovo Cacciacripta che salta direttamente a questa avventura.
Il pacchetto include anche nuove sfide: due boss principali, sedici boss minori e numerosi nemici come veterani della DAHL Legion, Kraggon e Scav. Le ricompense comprendono tre armi Pearlescenti e undici oggetti Leggendari, tra cui granate, armi pesanti, scudi e Class Mod. In parallelo, un aggiornamento gratuito introduce la progressione condivisa tra personaggi dello stesso account, includendo mappa, SDU, Hovercraft, cosmetici e attività.