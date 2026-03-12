Borderlands 4 svela la data di uscita del DLC Mad Ellie e la Cripta dei Dannati, introduce un nuovo Cacciacripta

Continua il supporto post-lancio di Bordelands 4 con nuovi contenuti. Oggi 2K e Gearbox Software hanno svelato che il Pacchetto Storia 1: Mad Ellie e La Cripta dei Dannati sarà disponibile il 26 marzo. L'espansione introduce anche il nuovo personaggio giocabile C4SH.

L'espansione introduce una nuova avventura ambientata nel gelido Whispering Glacier, dove una minaccia cosmica incombe su Kairos. I giocatori affiancano Ellie, brillante meccanica e figlia di Moxxi, in una missione per distruggere un monolito alieno e penetrare nella Cripta dei Dannati, guidati dall'eccentrico Mancubus Bloodtooth. L'area, caratterizzata da relitti abbandonati e segreti oscuri, offre nuove missioni, attività, collezionabili e sezioni da sbloccare distruggendo enormi escrescenze organiche.